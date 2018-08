Una pelle del viso fresca, giovane e curata?

Facile, basta seguire questi consigli per ridare vita alla pelle del viso. Il nostro biglietto da visita. Il viso è il nostro biglietto da visita. La prima e spesso unica parte del nostro corpo che viene vista da tutti. La parte del corpo che comunica le emozioni, le espressioni, il nostro stato d’animo. La parte del corpo dalla quale veniamo spesso giudicati. Una pelle del viso poco curata, secca, rugosa, macchiata, poco curata, non è il migliore biglietto da visita. Che si tratti di presentarsi ad un colloquio di lavoro, o di far colpo su una ragazza, una pelle curata è sicuramente un plus. In questo articolo vi spieghiamo come fare per curarla e per restituire alla pelle del vostro viso la freschezza che avevate forse perduto.

Rimuovere le cellule morte con lo scrub

Molto importante è effettuare uno scrub del viso almeno una volta la settimana. Per rimuovere le cellule morte, e per ridare un aspetto fresco e luminoso alla pelle che smog, freddo, fumo e alimentazione scorretta mettono a dura prova.

Di prodotti per lo scrub ne esistono moltissimi, spesso molto a buon mercato. Sceglietene uno che non sia esageratamente aggressivo – magari un prodotto per donne, che sono solitamente più delicati – e provatelo una volta la settimana. Lo scrub si esegue sulla pelle del viso leggermente inumidita, effettuando piccoli movimenti rotatori. Non esagerate con la forza e fate molta attenzione alla pelle sotto gli occhi, che è molto delicata e che dovreste escludere dall’operazione dello scrub.

Idratare la pelle del viso con una crema per il giorno

Scegliete una crema leggera, da giorno, che non unga e non vi faccia sudare. Applicatela la mattina prima di uscire di casa. Sceglietene una con un filtro solare per proteggerla dai dannosi effetti delle radiazioni solari. Se volete portatevela dietro e nel pomeriggio applicatela nuovamente, quando la prima applicazione si sarà completamente assorbita.

E la notte, una crema un po’ più pesante

Perché pensate che le ragazze passano tanto tempo in bagno prima di venire a letto? Non per i motivi che pensate… ma perché sanno che la sera è molto importante applicare una crema idratante che nutra la pelle del viso, la mantenga elastica e giovane. E se questo vale per loro, vale anche per noi. Quindi una crema notte, non deve essere costosa – ne esistono di ottime a buon mercato – è molto importante.

Il contorno occhi

La pelle intorno agli occhi è molto più delicata, e vive delle problematiche tutte sue. Scegliete un prodotto specifico e in questo caso cercate di non risparmiare sul prezzo. Esistono dei prodotti per i diversi tipi di pelle e i diversi problemi. Fatevi consigliare (ma non fatevi vendere il negozio intero) da un beauty consultant o dalla commessa (solo se carina) del negozio in cui andate a fare il vostro beauty shopping.

La maschera per il viso

Ogni paio di settimane, se proprio volete esagerare, applicate una maschera idratante. Questa va solitamente tenuta per una ventina di minuti e poi rimossa con abbondante acqua. Serve a dare un boost extra alla pelle del viso.

Non fumate

Non solo per questioni legate alla qualità della pelle, ma anche.

Come vedete le basi per una adeguata cura della pelle del viso non sono poi così complicate, e i risultati si vedono già dopo pochissimi giorni. Una pelle disidratata ‘mangia’ letteralmente le creme che applicate, e cambia radicalmente l’aspetto del viso.

Buona cura del vostro corpo 😉

ADVERSUS