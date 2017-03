Va di moda il verde. L’ispirazione: le verdure a foglia larga

La verdura più di tendenza in questo momento in America è il ‘kale’, ovvero il cavolo nero (anche chiamato cavolo riccio). Si tratta di una vera e proprio ‘mania’. Salutisti e nutrizionisti ne sottolineano i benefici e ogni food blog che si rispetti propone ricette a base di ‘kale’.



Non ci sorprende dunque che gli esperti di colore Pantone abbiamo dato al verde scuro e matte che ha sfilato sulle passerelle per l’estate 2017 il nome del cavolo nero, cioè ‘Kale’. Il verde non soltanto in tavola dunque, ma anche sulle passerelle. La tavolozza dei colori ‘top’ messa insieme da Pantone per la stagione in arrivo contiene non una ma ben due tonalità (due su dieci!) di verde. Oltre al ‘Kale’ vediamo anche il ‘Greenery’.

Entrambe le tonalità verdi sono ispirate alla natura e si associano ad uno stile di vita sano e all’aria aperta. Il ‘Kale’ è piuttosto scuro e si avvicina al verde militare, mentre il ‘Greenery’ si presenta più chiaro e brillante, come il sole sul fogliame fresco.

Come abbinare le tonalità del verde per l’estate 2017?

Potete abbinare le varie tonalità del verde l’una all’altra. Giocate con le varie nuance per un look rinvigorente e solare. Il ‘Kale’ poi fa da sfondo perfetto per i colori più accesi per l’estate 2017: il fucsia, il blu scintillante, il giallo caldo e l’arancio fiammeggiante. Guardate le foto e fatevi ispirare.

In collaborazione con Margherita.net

Il verde ‘Greenery’ da Etro SS 2017. Ph. Mauro Pilotto