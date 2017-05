Come vestirsi per far colpo sulle ragazze. Scopri quello che le donne guardano nel modo di vestirsi di un uomo.

Vi chiedete ogni giorno come vi dovreste vestire? Oppure, al contrario, non ve lo chiedete proprio ed ogni mattina infilate lo stesso paio di jeans?

Comunque stiano le cose, forse è arrivato il momento di fare un esame di coscienza, e per quelli a cui interessano le ragazze… potrebbe essere utile capire come ci vedono le donne, e come vorrebbero vederci vestiti. Tutto aiuta.

Ecco in quali look lei vorrebbe tanto poterti vedere (fate pure una piccola indagine con sondaggio d’opinione tra le vostre amiche colleghe). Prova a fermarti un attimo e a pensarci, perché secondo noi ci puoi arrivare tranquillamente anche da solo. Alle donne piacciono gli uomini che sono sicuri di sé, che hanno stile, che non sono troppo appariscenti. Insomma, a lei piacciono gli uomini che indossano… i classici.

Il completo

Molto amato è il completo. Un completo che veste bene, dal taglio impeccabile, comunica successo, autorità e spesso anche disponibilità economica. Non possiamo prendercela con le donne che si sentono attratte da questo tipo di uomo, è nella loro natura e nella loro psiche sentirsi attratte da uomini ricchi e potenti, per la prole e per se stesse. L’antropologia conferma.

Gli accessori

Per gli accessori vale lo stesso ragionamento. Un Rolex, ad esempio, noto simbolo di successo, rende sempre molto ‘attraente’ un uomo agli occhi di una donna. Non c’è nessun altro accessorio in grado di dire tanto su un uomo, nemmeno un paio di scarpe o degli occhiali strafichi. Quando opti per un orologio così universalmente noto, attirerai l’attenzione delle donne in maniera indiscriminata. Un orologio di marca più raffinata selezionerà di molto il tuo target femminile.

I jeans

Ma ci sono anche altri items che piacciono alle donne. Non sempre è necessario sembrare appena usciti da una puntata di Mad Men. I jeans ad esempio, possono fare miracoli, soprattutto se indossati da un uomo dal fisico tutto muscoli, addominali e fondoschiena ben tornito. Il modello più amato: non troppo skinny, e preferibilmente scuro.

Outerwear

Anche se parliamo di ‘outerwear’ la scelta è piuttosto facile. Vincono anche qui i classici come giacche a vento ben scelte, parka, giubbotti classici in pelle, e per occasioni un po’ più ufficiali il cappotto a tre quarti.

Sulla pelle

Sulla pelle vincono t-shirt in tinta unita, camicie fresche e ben stirate e maglioncini (in cachemere). Ebbene sì le donne hanno gusto.

Ai piedi

Scarpe stringate, stivaletti grintosi, oppure sneakers ma in questo caso stiamo sul semplice, con delle sneakers bianche non potete sbagliare.

Conclusione

Se leggerete tutti questi punti, noterete che in fin dei conti le donne non sono poi così esigenti, sicuramente avrete già tutti questi items nell’armadio, e vi sentirete sollevati per il fatto di non dover inseguire tutte le tendenze moda per farvi notare dalle esponenti del gentil sesso. Basta vestirsi con gusto, curarsi, ed avere un aspetto ‘expensive’.

P.S. Apparire expensive, non significa comprare expensive. Chi ha cervello, lo usi.

