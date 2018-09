I vestiti di moda per l’autunno inverno 2018 2019. Le tendenze per gli abiti invernali

Erano tanti i vestiti e i capi proposti in passerella per la moda autunno inverno 2018 2019. Tantissimi! E questo ci fa soltanto piacere. Sono bellissimi, femminili, ma anche grintosi, giocosi oppure ultra chic. Quest’inverno avremo una enorme scelta di modelli e fantasie di colore. Ecco le tendenze autunno inverno 2018 2019 selezionate per voi.

Moda autunno inverno 2018 2019. Le tendenze per gli abiti invernali

Prima di tutto diciamo qualcosa sulle lunghezze. Stravince l’abito lungo: lungo fino al polpaccio o anche fino a (quasi) per terra. Indosseremo anche abitini più corti con lunghezze intorno al ginocchio. Sono pochissimi gli abitini mini invece.

In questo articolo ci concentriamo sugli abiti lunghi che vanno bene sia per il giorno che per la sera. Il bello degli abiti lunghi (proprio per questo li adoriamo) è che non c’è tanto da abbinare. Le calze sotto non si vedono. Basta scegliere delle scarpe adatte – un bel paio di stivali arricciati per esempio – ed ecco pronto il vostro outfit.

Sono tante le idee per quanto riguarda tendenze e fantasie. Basta guardare le foto qui sotto per capire la grande varietà. Così vedremo abiti voluminosi, abiti in pelle, abiti in stampe animalier, abiti in stile etnico e hippy, abiti in seta con stampe foulard (molto in!), abiti romantici con rouche, abiti in lana o cosparsi di paillette. Vanno a sostituire gli abiti in pizzi e quelli trasparenti (con o senza applicazioni floreali) che abbiamo visto in grande numero durante l’inverno scorso.

Guardate le foto e fate la vostra scelta (a dire la verità: a noi piacciono tutti!).

















Charlotte Mesman per Margherita.net