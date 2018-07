Vestiti eleganti per l’uomo. La moda uomo autunno inverno 2018 2019

L’abito elegante uomo per l’autunno inverno 2019 2019 diventa informale. Gli stilisti di moda prendono come spunto i classici abiti eleganti aggiungendoci un tocco casual. Il risultato è notevole. L’abito classico acquista modernità. Magari non è troppo adatto al lavoro e magari non viene capito in ogni ambiente, ma non importa. Nel tempo libero potete sperimentare con questi abiti quando e quanto volete. Non occorre copiare gli abbinamenti tali e quali, basta lasciarsi ispirare e interpretare le proposte a modo vostro.

Un bell’esempio di abito elegante con un tocco casual lo abbiamo visto da Dirk Bikkembergs. Giacca e pantaloni sono stati realizzati in un tessuto piuttosto sportivo. La giacca poi è grintosa grazie alla chiusura alta e la tasca grande in rilievo.

Un abito del genere è originale, sportivo e ha stile. Da Kenzo abbiamo visto una interpretazione molto libera dell’abito per uomo: la giacca diventa una giacchina che si chiude con una cerniera, le tasche sono rifinite con delle fantasie animalier colorate. Sono solo degli esempi che potrebbero dare delle idee.

Se non vi piacciono questi tagli diversi e ricercati, allora potete farvi ispirare dalle proposte di Neil Barrett. Lo stilista ha abbinato degli abiti eleganti con linee molto pulite e chic a delle sneakers grosse e colorate. Un modo facile e moderno per aggiornare il vostro abito elegante alle ultime tendenze moda uomo. Ovviamente potete anche sostituire la classica camicia con una T-shirt o con un maglione. Per farla breve, tutto è permesso.

Guardate le foto degli abiti eleganti (con tocco casualchic) per l’autunno inverno 2018 2019 e fatevi ispirare.

Charlotte Mesman per ADVERSUS