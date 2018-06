Wolf Totem estate 2019. Ispirazione: Tibet

È il Tibet, cultura di millenaria memoria, la fonte creativa dalla quale muove la collezione primavera-estate 2019 firmata Wolf Totem. La maison guarda ad Oriente, dove affondano le sue origini, con spirito internazionale e cosmopolita: il decorativismo intenso dell’asia centrale trova nuova interpretazione attraverso materiali e lavorazioni moderne. L’effetto è quello di un’estetica mistica e allo stesso tempo attuale.

I tessuti spaziano dalle stampe densamente figurative alle trasparenze leggere realizzate in PVC, dal tannin-textile ai materiali sportivi e tecnici. Lavorazioni preziose disegnano profili inediti: l’utilizzo dei rivetti e dei ricami restituisce una nuova immagine alla testa di lupo che, assieme ad altri elementi grafici, rappresenta l’essenza Wolf Totem. Intagli laser in contrasto con dipinti a mano e l’utilizzo di applicazioni in metallo e strass creano il trait d’union tra tradizione e modernità. Le nuance sono forti e accese, richiamo alla natura tibetana, gloriosa e ricca di contrasti: il Rosso Tibet dialoga con il Jungle Green e il Glossy Yellow. Dai colori della terra si passa ai dettagli iper-futuristici come le fluorescenze sintetiche.

Elementi della cultura, come la lingua e gli accessori tradizionali del Tibet, diventano elemento figurativo di un nuovo linguaggio estetico globale. Wolf Totem, per la prossima primavera-estate, crea una dimensione altra, connubio di tradizione e modernità, che parte dalle culture antiche per riscrivere il codice del nostro vivere contemporaneo.