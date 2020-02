3 look moda uomo primavera 2020. Street style a Milano, sta iniziando la primavera

Le sfilate uomo a Milano a gennaio sono sempre una sfida entusiasmante per i fashionista’s. Le collezioni maschili per la prossima stagione – in questo caso la primavera estate 2020 – sono già note, ma non si ha ancora un’idea completa delle ultime tendenze moda. La maggior parte dei fashionista’s crea quindi un interessante mix originale e personalizzato di tendenze, attuali e future.

Diamo un’altra occhiata a queste tre foto moda street style. Per trarne ispirazione e capire cosa indossare durante le prime tiepide giornate di primavera.

Notiamo la combinazione di nero e blu scuro. Questa è una combinazione interessante e di tendenza che prima era considerata “da non fare”, ma ora è molto di moda. Qualcosa da provare! Il blu è il colore per il 2020, ricordate?

E poi i mocassini indossati con le caviglia nude abbinati a guanti di pelle: molto divertenti! I fashionista’s adorano farsi notare. E ovviamente potete farlo anche voi.

E infine: elegante mix casual. L’abito sartoriale grigio con giacca doppiopetto ne è un esempio. Potete indossarlo con camicia, cravatta e scarpe stringate per un look elegante; indossatelo come vedete nella nostra foto street style, con una maglietta e scarpe da ginnastica e avrete subito un look trendy e alla moda.

Date un’occhiata alle foto street style moda uomo che pubblichiamo su questa pagina e rubate qualche idea moda per il vostro look primavera 2020.

