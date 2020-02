Accessori moda uomo primavera estate 2020. La borsa a tracolla diventa una doppia-crossbag! (Riuscite a capirci qualcosa?)

È sorprendente che la borsa sia fatta portare SOTTO il blazer. Non per niente le borse sono di dimensioni molto sottili. E così non vengono interrotte le linee degli abiti.

Alcune stagioni fa è tornato di moda il marsupio che andava tanto negli anni ’80, un marsupio che il turista medio indossava rigorosamente non appena iniziavano le vacanze. Gli stilisti hanno elaborato la tendenza e hanno pensato di adattarlo facendolo indossare di traverso, non più alla cintura ma attraverso il busto. E così questo accessorio per l’uomo è diventato un super accessorio, molto popolare tra i più giovani. Per la primavera estate 2020 gli stilisti hanno fatto un passo avanti, ancora. Adesso porteremo anche borse, eleganti da uomo, a tracolla.

Il leader in questo settore è Ermenegildo Zegna. Zegna che ha fatto sfilate i suoi modelli in passerella in abiti rilassati ma chic che sono stati completati da borse da uomo piatte, solo di poco più grandi di un portafogli, portate trasversalmente sul petto (un po’ come un postino…).

Un’altra tendenza, che abbiamo visto proporre in passerella da Neil Barrett è quella della “doppia borsa”. Le doublebag sono state una tendenza per anni, ma non le avevamo ancora viste sotto forma di “crossbag”. Cari lettori, vi presentiamo la “doppia crossbag”!

Anche l’interpretazione della crossbag di Versace è interessante. È dura, rock e punk.

Guardate le foto Forse vi verrà in mente qualcosa!

