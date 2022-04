Alfa Romeo Tonale EDIZIONE SPECIALE: al via gli ordini

Tonale “EDIZIONE SPECIALE” verrà proposta nella configurazione Hybrid con motore 1.5 4 cilindri da 130 CV con un equipaggiamento estremamente ricco in grado di esprimere tutta la sportività e la tecnologia Alfa Romeo: Cerchi in lega da 20’’- Pinze freno rosse by Brembo – Fari Full Led adattivi Matrix – Cristalli posteriori oscurati – Palette cambio in alluminio – Keyless entry – Portellone automatico con sistema hands free – Radio Navi touch da 10,25’’ con controllo vocale – Car Play / Android auto e ricarica Wireless dello smartphone – Volante sportivo in pelle – Adaptive Cruise Control – Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera posteriore – Traffic sign recognition.

Tonale, la prima vettura sul mercato a esser dotata di tecnologia NFT

Come presentato durante la premiere internazionale, già a partire dall’“EDIZIONE SPECIALE”, Tonale sarà la prima auto sul mercato, in esclusiva mondiale, a esser dotata di tecnologia NFT(Non-Fungible-Token), una novità assoluta nel settore automotive. Alfa Romeo è infatti il primo costruttore a collegare la vettura a un certificato digitale NFT. La tecnologia si basa sul concetto di “blockchain card”, un registro digitale secretato e non modificabile sul quale vengono riportate le principali informazioni sulla singola vettura. Questa off-board feature distintiva, di immediato utilizzo e sostenibile, sottolinea il carattere innovativo di Alfa Romeo. In base alla selezione del cliente, l’NFT riporterà i dati sulla vita vettura, generando così una certificazione che potrà essere utilizzata come garanzia del buon mantenimento della vettura, supportandone di conseguenza il valore residuo. Sul mercato dell’usato, la certificazione NFT rappresenterà infatti un’addizionale fonte di credibilità sulla quale il possessore/rivenditore potrà contare, mentre l’acquirente sarà rassicurato nella scelta della vettura.

Connettività e software pensate per esaltare le sensazioni del guidatore

Alfa Romeo interpreta l’utilizzo del software e della connettività per esaltare le sensazioni del guidatore, che è e rimane al centro. Per questo Tonale è dotata della tecnologia più avanzata per assicurare una esperienza connessa e confortevole, mantenendo al contempo il piacere di guida tipico di una Alfa Romeo. Tonale offre di serie un sistema di infotainment integrato e completamente nuovo che, grazie al sistema operativo Android personalizzabile e alla connettività 4G con aggiornamenti “Over The Air” (OTA), garantisce contenuti, funzionalità e servizi sempre aggiornati. Questo sistema annovera uno schermo da 12,3” totalmente digitale, l’unità principale touchscreen da 10,25” e una sofisticata interfaccia multitasking fluida che consente di avere tutto sott’occhio senza distogliere l’attenzione dalla strada e garantisce un’esperienza “smartphone like”. Con una dimensione totale di 22.5”, i due grandi schermi Full TFT rappresentano il “best in class” nel segmento.

Tecnologia anche al servizio della sicurezza e del comfort: guida autonoma è di livello 2, con nuovi sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) che intervengono secondo la filosofia Alfa Romeo. Anche in questo caso il software è al servizio del DNA del marchio, con il guidatore sempre al centro. Pertanto, tutti i sistemi intervengono senza mai snaturare le sensazioni del guidatore, cui vengono lasciati il controllo e l’emozione di guida.

Elettrificazione “state of the art” come tratto distintivo del DNA del Marchio

Tonale segna per il Brand il naturale ingresso nel mondo dell’elettrificazione ma, fedele alla propria attitudine audace, Alfa Romeo definisce un paradigma: l’elettrificazione deve essere al servizio del Marchio e del suo DNA, con la missione di reinventare la sportività nel ventunesimo secolo. Un impegno concreto verso un futuro orientato alla mobilità sostenibile, ma che al contempo tiene fede ai valori fondanti. La versione “EDIZIONE SPECIALE” esordisce con il motore Hybrid da 130 CV abbinata alla nuova trasmissione automatica a sette rapporti con motore elettrico “P2” 48 volt da 15kW e 55Nm, capace di trasmettere moto alle ruote anche quando il propulsore a combustione interna è spento.

Tonale “EDIZIONE SPECIALE” sarà disponibile prossimamente anche sulla versione Hybrid 160 CV, per la quale sarà fin da subito possibile manifestare il proprio interesse sulla nuova piattaforma online.

Alfa Romeo Tonale offrirà una logica di gamma semplice e coerente con le gamme di Giulia e Stelvio, contraddistinta da quattro allestimenti – Super, Sprint, Ti e Veloce – ciascuno con una caratterizzazione ben definita per soddisfare le necessità dei clienti più esigenti. L’allestimento Super è la porta di ingresso al mondo Alfa Romeo. Chi volesse un’esperienza dalla connotazione ancora più sportive potrà scegliere l’allestimento Sprint. A partire dall’allestimento Ti, più elegante e distintivo, si potrà accedere all’allestimento Veloce perraggiungere il massimo in termini di performance e sportività.

È in linea con la logica di semplificazione e razionalizzazione della gamma anche l’approccio al pricing di Tonale, che sposa una strategia lineare, semplificata e trasparente con il cliente dal momento dell’acquisto durante tutto il customer journey.