Alfa Romeo Tonale: la Metamorfosi

Il design definitivo di Tonale è straordinariamente fedele a quello della concept car da cui prende origine, grazie allo straordinario lavoro compiuto dal Centro Stile Alfa Romeo.

Destinato a un cliente giovane, metropolitano e dinamico, Alfa Romeo Tonale propone un design distintivo, sensuale e proiettato al futuro, in cui si esaltano i nuovi canoni stilistici che rimarranno i punti fermi nello sviluppo della gamma Alfa Romeo: i cerchi ruota a 5 fori, il cluster nel quadro strumenti “ a cannocchiale”, il volante sportivo a tre razze e i fari a sinusoide. Le sue dimensioni compatte – lunghezza 4.53 metri, larghezza 1.84 m. e altezza 1.6 m. – racchiudono così l’unicità del design italiano e lo stile originale e moderno tipicamente Alfa Romeo, in una sintesi tra un heritage prezioso e l’anticipazione del futuro.

Vi ricorrono infatti stilemi entrati nella storia dell’automobilismo mondiale, come la “GT Line” che corre dal posteriore sino al proiettore anteriore rievocando le forme della Giulia GT e alternandosi con i volumi pieni ed eleganti, che richiamano vetture iconiche come l’8C Competizione. Sul frontale campeggiano l’inimitabile “Trilobo” e il distintivo “Scudetto” Alfa Romeo, che funge da punto di forza centrale.

La fanaleria anteriore “3+3” con nuovi fari Full-LED Adaptive Matrix evoca lo sguardo fiero di SZ Zagato o del concept Proteo. Sviluppati insieme a Marelli, i tre moduli compongono una frontline unica della vettura e forniscono al contempo luce diurna, indicatore di direzione dinamico e dispositivo “Welcome and Goodbye” (la funzione che si attiva ogni volta che il guidatore chiude o apre l’auto), garantendo le migliori condizioni di illuminazione grazie all’introduzione di due tecnologie sofisticate: l’“Adaptive Driving Beam”, che fornisce una regolazione continua dei fari anabbaglianti in base alla velocità e alle specifiche condizioni di guida, e la “Glare-Free High Beam Segmented Technology”, che rileva automaticamente il traffico frontale e/o nel senso opposto per evitare l’abbagliamento delle altre auto; e infine un terzo modulo che si attiva automaticamente nella svolta in curva per garantire la miglior illuminazione laterale.

Queste tecnologie offrono più efficienza – in termini di durata e risparmio energetico con un’emissione luminosa doppia rispetto alle tradizionali lampade alogene e meno emissioni – e maggiore sicurezza, grazie al minore affaticamento degli occhi e un migliore comfort di guida.

Le luci posteriori presentano gli stessi elementi di stile dei fari anteriori e formano una sinusoide che avvolge completamente il lato posteriore della vettura, rendendola una vera e propria firma luminosa unica e distintiva.

La sensualità e il dinamismo della vettura si evincono anche dal lunotto posteriore avvolgente, che rende omaggio all’8C Competizione, e dal design dei cerchi in lega che ripropone lo stilema Alfa Romeo del “disco telefonico”.

Ispirati alla storia racing di Alfa Romeo, gli interni sono concepiti in funzione del guidatore, con tutti i comandi facilmente raggiungibili per un’esperienza di guida sicura e ineguagliabile. La stessa cura viene riservata ai passeggeri che hanno a disposizione lo spazio ideale per viaggiare comodamente. Nasce così un ambiente disegnato per e intorno agli occupanti, connotato da una meticolosa cura dei dettagli che sposa la ricerca continua della più elevata qualità.

L’ambiente interno di Tonale suscita emozioni vere, senza dimenticare la dotazione tecnologica di ultima generazione che assicura un’esperienza connessa e confortevole, mantenendo al contempo il piacere di una guida sportiva sempre ai vertici.

TECNOLOGIA DA PRIMATO: PER ALFA ROMEO SOFTWARE E CONNECTIVITÀ ESALTANO L’ESPERIENZA DI GUIDA E PROTEGGONO IL VALORE RESIDUO

In esclusiva mondiale, su Tonale debutta la tecnologia NFT (Non-Fungible-Token), una novità assoluta nel settore automotive. Alfa Romeo è infatti il primo costruttore a collegare la vettura a un certificato digitale NFT. La tecnologia si basa sul concetto di “blockchain card”, un registro digitale secretato e non modificabile sul quale vengono riportate le principali informazioni sulla singola vettura. Questa off-board feature distintiva, di immediato utilizzo e sostenibile, sottolinea il carattere innovativo di Alfa Romeo. In base alla selezione del cliente, l’NFT riporterà i dati sulla vita vettura, generando così una certificazione che potrà essere utilizzata come garanzia del buon mantenimento della vettura, supportandone di conseguenza il valore residuo. Sul mercato dell’usato, la certificazione NFT rappresenterà infatti un’addizionale fonte di credibilità sulla quale il possessore/rivenditore potrà contare, mentre l’acquirente sarà rassicurato nella scelta della vettura.

Alfa Romeo interpreta l’utilizzo del software e della connettività per esaltare le sensazioni del guidatore, che è e rimane al centro. Per questo Tonale è dotata della tecnologia più avanzata per assicurare una esperienza connessa e confortevole, mantenendo al contempo il piacere di guida tipico di una Alfa Romeo.

Tra le maggiori novità di Alfa Romeo Tonale vi è l’integrazione delle funzionalità dell’assistente vocale Amazon Alexa che consente di vivere la propria vettura con la sensazione di “sentirsi a casa”, rendendo ancora più semplice e ricca di comfort l’esperienza quotidiana.

L’integrazione con Amazon è completa: grazie al “ Secure Delivery Service ”, si può scegliere Tonale come luogo di consegna di pacchi in arrivo, sbloccando le porte e consentendo al corriere di depositarli all’interno della propria vettura in tutta sicurezza.

Inoltre è possibile essere costantemente aggiornati sullo status del proprio veicolo comodamente da casa, di conoscere il livello di carica e/o del carburante, di ricercare i punti di interesse, di acquisire l’ultima posizione della propria vettura, di mandare comandi remoti di blocco e sblocco porte, e molto altro. Inoltre, tramite “Alexa” è possibile chiedere di aggiungere prodotti alla lista della spesa, di cercare un ristorante nelle vicinanze, di regolare le luci o il riscaldamento della propria abitazione domotica, il tutto senza distrarsi dalla guida.

Tonale offre di serie un sistema di infotainment integrato e completamente nuovo che, grazie al sistema operativo Android personalizzabile e alla connettività 4G con aggiornamenti “Over The Air” (OTA), garantisce contenuti, funzionalità e servizi sempre aggiornati.

Questo sistema annovera uno schermo da 12,3” totalmente digitale, l’unità principale touchscreen da 10,25” e una sofisticata interfaccia multitasking fluida che consente di avere tutto sott’occhio senza distogliere l’attenzione dalla strada e garantisce un’esperienza “smartphone like”. Con una dimensione totale di 22.5”, i due grandi schermi Full TFT rappresentano il “best in class” nel segmento.

Tecnologia anche al servizio della sicurezza e del comfort: guida autonoma è di livello 2, con nuovi sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) che intervengono secondo la filosofia Alfa Romeo. Anche in questo caso il software è al servizio del DNA del marchio, con il guidatore sempre al centro. Pertanto tutti i sistemi intervengono senza mai snaturare le sensazioni del guidatore, cui vengono lasciati il controllo e l’emozione di guida.

Tra questi ricordiamo l’“Intelligent Adaptive Cruise Control” (IACC) e il “Lane Centering” (LC) ed il “Traffic Jam Assist”- che regolano automaticamente velocità e traiettoria, mantenendo l’auto al centro della corsia e a distanza dal veicolo che la precede, garantendo così sicurezza e comfort. Equipaggiano Tonale anche altri dispositivi e tecnologie innovative che perfezionano l’interazione tra il conducente, il veicolo e la strada: dall’”Autonomous Emergency Braking”, che avvisa il guidatore del pericolo e frena il veicolo per evitare o mitigare la collisione anche nell’eventualità di un pedone o un ciclista, al sistema “Drowsy Driver Detection” che monitora la sonnolenza del conducente e lo avvisa in caso di necessità; dal’”Blind Spot Detection”, che rileva gli angoli ciechi posteriori segnalando eventuali veicoli in avvicinamento per evitare la collisione, al “Rear Cross Path Detection”, che individua i veicoli in avvicinamento laterale quando si va in retromarcia, fino alla telecamera a 360° ad alta risoluzione con griglia dinamica.

ELETTRIFICAZIONE ALLO STATO DELL’ARTE, CON SOLUZIONI CONCEPITE PER ESALTARE IL DNA DEL MARCHIO

Tonale segna per il Brand il naturale ingresso nel mondo dell’elettrificazione ma, fedele alla propria attitudine audace, Alfa Romeo definisce un paradigma: l’elettrificazione deve essere al servizio del Marchio e del suo DNA, con la missione di reinventare la sportività nel ventunesimo secolo.

Un impegno concreto verso un futuro orientato alla mobilità sostenibile, ma che al contempo tiene fede ai valori fondanti.

Due i livelli di elettrificazione, Hybrid e Plug-in Hybrid: su Tonale esordisce infatti il motore Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) da 160 CV, in esclusiva per Alfa Romeo. Il propulsore 1.5 benzina con turbo a geometria variabile abbinato alla trasmissione automatica a doppia frizione sette marce Alfa Romeo TCT con motore elettrico “P2” 48 volt da 15 kW e 55 Nm è capace di trasmettere moto alle ruote anche quando il propulsore a combustione interna è spento. Alfa Romeo sceglie questa soluzione tecnica per offrire un’autentica esperienza elettrificata. La trasmissione consente infatti di partire e muoversi in modalità elettrica alle basse velocità, nelle manovre di parcheggio e in fase di veleggiamento. Al lancio è disponibile anche la versione Hybrid da 130 CV sempre accoppiata con l’ Alfa Romeo TCT a sette rapporti con motore elettrico “P2” 48 volt.

Il vertice delle prestazioni è garantito dall’esclusivo Plug-in Hybrid Q4 da 275 CV, che registra un’accelerazione 0-100 km/h in soli 6,2 secondi e un’autonomia, in puro elettrico, prevista fino 80 km* nel ciclo cittadino (oltre 60 km* nel ciclo combinato), best in class nel segmento. La trazione Q4, standard per la motorizzazione Plug in Hybrid, garantisce un livello di sicurezza e un piacere di guida senza pari.

Completa la gamma di motorizzazioni il nuovo diesel 1,6 litri da 130 CV e 320 Nm di coppia, in abbinamento al cambio automatico doppia frizione a 6 marce Alfa Romeo TCT e alla trazione anteriore.

IL CLIENTE È AL CENTRO DELL’UNIVERSO ALFA ROMEO: QUALITA’ DEL PRODOTTO E DEI SERVIZI

Con Tonale Alfa Romeo lancia una serie di nuovi servizi, che ridefiniscono la customer experience e che copriranno l’intera gamma del brand.

Un’esperienza digitale: il cliente potrà effettuare la propria esperienza d’acquisto on line comodamente da casa in tre semplici passaggi, accedendo ad una interfaccia identica rispetto a quella disponibile in concessionaria.

Garanzia estesa: Grazie agli incessanti sforzi volti a migliorare la qualità del prodotto finale, viene infatti resa disponibile un’innovativa garanzia estesa Alfa Romeo, che porta fino a 5 anni la durata della protezione sulle parti principali del veicolo. Inoltre, per quanto riguarda le batterie delle versioni ibride di Tonale, la garanzia viene estesa fino a 8 anni o 150.000 km di percorrenza, generando così la migliore offerta nel segmento.

Alfa Romeo Certified è invece l’offerta dedicata ai clienti dell’Usato e mira ad assicurare un’esperienza di acquisto identica a quella del nuovo. Queste le principali caratteristiche del servizio:

Copertura garanzia equivalente a quella di un veicolo nuovo

“Soddisfatti o rimborsati”, entro il limite di 10 giorni o 1.000 km

Nessun costo di manutenzione, per 15.000 km o 1 anno

120 controlli veicolo

Servizi personalizzati su after sale e finanziamento

Test drive

Assistenza stradale 24h/24h in Europa nel periodo di garanzia



Alfa Romeo Videocheck è infine il servizio dedicato all’After Sale, studiato da Alfa Romeo pensando al rapporto speciale che i propri clienti hanno con la loro vettura. Un solo obiettivo: qualità del servizio e trasparenza verso il cliente. Se una vettura ricoverata in Assistenza avesse bisogno di interventi aggiuntivi rispetto a quelli concordati col cliente, tramite una procedura via APP mobile i tecnici competenti dovranno certificarli con un video accompagnato dai relativi costi di riparazione. Il cliente sarà poi libero di accettare, in tutto o in parte, o di rifiutare, il nuovo preventivo.

DINAMICA DI GUIDA BEST IN CLASS GRAZIE A SOLUZIONI TECNICHE DEDICATE

Tonale si pone come riferimento nel segmento in termini di dinamica di guida. Assicura un comportamento dinamico impeccabile, da vettura sportiva, come dimostrano la migliore distribuzione dei pesi e lo sterzo più diretto del segmento (13,6), oltre ad essere l’unico modello della categoria equipaggiato con l’Integrated Brake System (IBS) e a proporre le palette fisse in alluminio. Contribuisce alle migliori performance di frenata l’adozione delle pinze fisse by Brembo a 4 pistoncini e dischi anteriori autoventilati e dischi pieni al posteriore. Per Tonale si è scelto lo schema a sospensioni MacPherson, completamente indipendente, con ammortizzatori FSD (Frequency Selective Damping). E per esaltarne ulteriormente le eccezionali doti di tenuta di strada, anche su terreni a scarsa aderenza, la nuova Tonale offre due soluzioni di motricità: trazione integrale Q4 per la versione Plug-in Hybrid Q4 e trazione anteriore per le versioni Hybrid e Diesel, queste ultime dotate anche di differenziale autobloccante elettronico Alfa Romeo. Completano l’offerta le sospensioni attive “Dual Stage Valve ” con smorzamento a controllo elettronico. Insomma, sedersi al volante della nuova Tonale vuol dire vivere una esperienza di guida coinvolgente che invita a viaggiare, qualunque sia la destinazione da raggiungere.

NUOVA LOGICA DI GAMMA

Alfa Romeo Tonale introduce una nuova logica di gamma che rende ancora più semplice la configurazione da parte del cliente. Infatti, sono disponibili due allestimenti – Super e Ti – ciascuno con una caratterizzazione ben definita che soddisfa le necessità dei clienti piu esigenti. Il trim Super, la porta di ingresso all’esperienza unica Alfa Romeo, può essere personalizzato con l’adozione del pack Sprint, che include numerosi optional dalla forte connotazione sportiva. Invece l’allestimento Ti, che esalta le doti di eleganza ed il carattere distintivo di Tonale, può essere arricchito con il pack Veloce per raggiungere il massimo in termini di performance e sportività.

PRODOTTA IN ITALIA A POMIGLIANO, LINEA DI PRODUZIONE DEDICATA E QUALITÀ SENZA COMPROMESSI

Alfa Romeo Tonale è realizzata nel rinnovato stabilimento “Gianbattista Vico” di Stellantis ubicato a Pomigliano d’Arco (Napoli) – una delle realtà produttive più avanzate del Gruppo – su una linea di produzione rinnovata e dedicata al nuovo modello Alfa Romeo, con una modernissima unità di assemblaggio creata appositamente. Progettato nel 1968 dall’Alfa Romeo e operativo dal 1972, il sito industriale ha prodotto finora oltre 5 milioni di vetture e conquistato numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui: nel 2012 la certificazione Silver del World Class Manufacturing (WCM) e l’Automotive Lean Production awards come miglior stabilimento d’Europa mentre l’anno successivo ha ricevuto la medaglia d’Oro e il livello “Gold” assegnatoli dal WCM. Inoltre, lo scorso anno è stato oggetto di un profondo rinnovamento per affrontare le sfide del futuro, come dimostra l’adozione delle tecnologie più innovative per la creazione di vetture ibride, la tutela e la formazione delle persone e il rispetto dell’ambiente.