La nuova GTS: la prima Taycan con un’autonomia di oltre 500 km

GTS sta per Gran Turismo Sport. A partire dalla Porsche 904 Carrera GTS del 1963, queste tre lettere hanno un significato speciale per gli appassionati del Marchio. Ora ogni serie di modelli Porsche include una versione derivata con questa leggendaria combinazione di lettere. In occasione del L.A. Auto Show (19 – 28 novembre 2021), Porsche presenterà infatti una nuova variante della sua sportiva a trazione elettrica, anch’essa contrassegnata dalla sigla GTS. Con un’autonomia fino a 504 km in base ai dati WLTP, questo nuovo modello sportivo è la prima Taycan a superare il limite dei 500 km di autonomia.

Anche la terza variante di carrozzeria della prima gamma Porsche di auto elettriche al 100% farà il suo debutto al salone di Los Angeles. Si tratta della Taycan GTS Sport Turismo, la nuova arrivata che condivide il profilo sportivo e la linea del tetto inclinata posteriormente con la Taycan Cross Turismo.

“La gamma di modelli Taycan ha registrato una crescita costante dalla sua anteprima mondiale nel 2019. Con le sue tre varianti di carrozzeria e cinque opzioni di motorizzazione, la linea Taycan è in grado di soddisfare le esigenze più svariate”, sottolinea Kevin Giek, Vice President della gamma Taycan. “Sono particolarmente contento che ora sia disponibile anche una Taycan con la leggendaria sigla GTS. Si posiziona al di sopra della Taycan 4S e sotto le varianti Taycan Turbo, andando quindi a costituire un perfetto punto di equilibrio all’interno della gamma”.

La Taycan GTS e la Taycan GTS Sport Turismo partono da 137.231 e 138.207 euro (prezzi per l’Italia comprensivi di IVA al 22% e dotazioni specifiche). Entrambe le varianti del modello arriveranno nei concessionari nella primavera del 2022. Seguiranno altre opzioni di motorizzazione per la Sport Turismo.

Taycan GTS: espressione di sportività nella gamma Taycan

La Taycan GTS è la sportiva polivalente della gamma di modelli. Si distingue per un impressionante overboost di 440 kW (598 CV) quando si usa il Launch Control. L’accelerazione da zero a 100 km/h viene raggiunta da entrambe le varianti di carrozzeria in 3,7 secondi. La velocità massima di questa coppia è di 250 km/h.

In quanto rappresentante dell’ultima generazione Taycan, la GTS vanta una strategia di guida particolarmente efficiente. Anche le altre versioni della Taycan beneficiano di questo aggiornamento con il nuovo Model Year. Nella pratica ciò comporta un’estensione dell’autonomia operativa.

Le sospensioni pneumatiche adattive, che includono il Sistema PASM di regolazione elettronica degli ammortizzatori, sono state adattate in modo specifico alla GTS, a tutto vantaggio della dinamica laterale. Anche l’assetto dell’asse posteriore sterzante opzionale è stato reso ancora più sportivo. Il carattere del nuovo modello GTS è infine sottolineato dalle sonorità più corpose del Porsche Electric Sport Sound modificato.

L’estetica esterna e gli interni sono esclusivi. Numerosi dettagli di colore Nero o di tonalità scura contraddistinguono la carrozzeria, fra cui il sotto-paraurti anteriore, le basi degli specchietti retrovisori esterni e le cornici dei finestrini laterali, come da tradizione per una GTS. Internamente, numerosi particolari realizzati in materiale Race-Tex nero sottolineano l’eleganza e il dinamismo dell’abitacolo, e lo stesso dicasi per gli allestimenti interni di serie in alluminio spazzolato con finitura anodizzata nera.

Taycan Sport Turismo: il meglio di entrambi i mondi Taycan

L’aggiunta della Taycan Sport Turismo porta la famiglia di modelli a comprendere tre varianti di carrozzeria. La nuova derivata si rivolge a coloro che desiderano un livello di praticità quotidiana simile a quello offerto dalla Taycan Cross Turismo, senza però rinunciare alle prestazioni su strada della Taycan in versione berlina sportiva.

La Taycan Sport Turismo condivide con la Taycan Cross Turismo la silhouette sportiva, la linea del tetto inclinata all’indietro e il concetto di funzionalità. I sedili posteriori offrono ai passeggeri uno spazio per la testa maggiore di oltre 45 millimetri rispetto alla berlina sportiva Taycan e la capacità di carico sotto l’ampio portellone posteriore è di oltre 1.200 litri. Tuttavia, la Taycan Sport Turismo non presenta tratti estetici da fuoristrada.

Tetto panoramico con funzione Sunshine Control: trasparente o opaco, semplicemente premendo un tasto

Il tetto panoramico con funzione Sunshine Control è disponibile come nuovo optional per la Taycan GTS. Una pellicola a cristalli liquidi azionabile elettricamente consente di convertire il tetto da trasparente ad opaco. In questo modo si proteggono gli occupanti dal riverbero, senza oscurare l’abitacolo.

Il tetto è diviso in nove segmenti che possono essere attivati individualmente: una novità mondiale nel settore automobilistico. Oltre alle impostazioni Clear (trasparente) e Matt (opaco), è possibile selezionare anche le modalità Semi e Bold. Si tratta di configurazioni predefinite che prevedono segmenti stretti o larghi.