Il modello più grande e versatile della famiglia di modelli MINI regala nuovi stimoli al piacere di guida e fascino individuale nello stile distintivo del marchio premium britannico. Design preciso e raffinato, nuovi contenuti che si aggiungono agli equipaggiamenti e tecnologia innovativa sottolineano l’eccezionale status della Nuova MINI Countryman nel segmento delle compatte premium. Il suo carattere robusto, un interno spazioso e versatile con cinque sedili e il sistema di trazione integrale ALL4 opzionale conferiscono alla Nuova MINI Countryman un inconfondibile talento a tutto tondo che regala il tipico entusiasmo alla guida di MINI non solo nel traffico quotidiano ma anche nei viaggi a lunga distanza e su terreni non asfaltati. Il carattere futuristico della Nuova MINI Countryman si riflette in una variante di modello con azionamento ibrido plug-in e nei nuovi servizi digitali MINI Connected. Inoltre, il desiderio di personalizzazione è soddisfatto in modo più radicale che mai con la gamma di accessori opzionali aggiuntivi e accessori MINI originali.

Con la Nuova MINI Countryman, il marchio britannico ricco di tradizione continua a perseguire la conquista di nuovi target di clienti. Anche nella sua prima generazione, la MINI Countryman è stata una pioniera. Come primo modello con una lunghezza esterna di oltre quattro metri, quattro porte, un grande portellone posteriore, cinque posti e trazione integrale, ha gettato le basi per l’avanzata di successo del marchio nel segmento delle compatte premium. La MINI Countryman ora rappresenta quasi il 30 percento delle nuove registrazioni del marchio in tutto il mondo e ben il 46 percento in Italia.

Il lancio dell’attuale generazione di modelli vede ancora una volta una significativa ottimizzazione in termini di spazio, versatilità, funzionalità e comfort di marcia. Inoltre, la MINI Countryman è diventata una forza pionieristica per la mobilità locale a basse emissioni nello stile distintivo del marchio. Il modello ibrido plug-in MINI Cooper SE Countryman ALL4 (consumo di carburante combinato: 2,0 – 1,7 l / 100 km; consumo di energia combinato: 14,0 – 13,1 kWh / 100 km; emissioni di CO2 combinate: 45 – 40 g / km) unisce un’efficienza rivoluzionaria attraverso la motorizzazione ibrida con trazione integrale specifica al piacere di guida esclusivamente elettrico.

Oltre al modello ibrido plug-in, la Nuova MINI Countryman è disponibile con tre motori a benzina e tre motori diesel dotati della più recente tecnologia MINI TwinPower Turbo. I motori hanno visto un ulteriore sviluppo e coprono uno spettro di potenza che va da 75 kW / 102 CV a 140 kW / 190 CV (consumo di carburante combinato: 6,3 – 4,1 l / 100 km; emissioni di CO2 combinate: 144 – 107 g / km). Inoltre, i motori disponibili soddisfano già lo standard di emissioni Euro 6d, che non sarà vincolante fino al 2021. Quattro di questi possono essere combinati con il sistema di trazione integrale ALL4 su richiesta.

La Nuova MINI Countryman: una panoramica dei punti di forza. Caratteristico design frontale con griglia del radiatore di nuova concezione.

• Fari a LED e fendinebbia a LED ora di serie.

• Luci posteriori a LED con design Union Jack.

• Nuove finiture, nuova opzione Piano Black Exterior.

• Nuovi cerchi in lega leggera.

• Motori di ultima generazione, tutti conformi alla norma sulle emissioni Euro 6d.

• Trasmissione Steptronic a 8 rapporti standard per tutti i modelli a trazione integrale ALL4.

• Nuovo display digitale con schermo a colori da 5 pollici, optional.

• Strumento centrale di nuova concezione in versione Piano Black High Gloss disponibile di serie.

• Teleservice e Emergency Call di serie.

• Volante sportivo in pelle di serie in tutte le varianti di modello.

• Nuova gamma di finiture in pelle e superfici interne.

• Nuova versione della MINI Yours Interior Style.

• MINI Connected con nuove funzioni.

• Ampia gamma di accessori MINI originali.

Proporzioni distintive, potente carisma.

Grazie alle sue proporzioni inconfondibili, la Nuova MINI Countryman è immediatamente riconoscibile come il modello più grande del brand britannico. La struttura della carrozzeria in tre parti tipica di MINI è interpretata in modo particolarmente evidente dalla linea del tetto caratteristica del modello. L’altezza dell’auto e la maggiore distanza da terra suggeriscono un generoso spazio interno, un carattere robusto e caratteristiche di guida stimolanti, sia su strada che fuoristrada. Il kit esteriore MINI ALL4 e i mancorrenti sul tetto – disponibili entrambi come optional – sottolineano ulteriormente la versatilità della Nuova MINI Countryman. Inoltre, i dettagli esterni ottimizzati aerodinamicamente contenuti nel pacchetto opzionale John Cooper Works conferiscono uno stile ancora più sportivo.

Il design della sezione anteriore dell’auto, modificato con attenzione, conferisce ancora più enfasi al potente carisma della Nuova MINI Countryman. La nuova struttura del rivestimento del paraurti, ora in tinta carrozzeria, sottolinea un aspetto pulito e di alta qualità. La griglia del radiatore riprogettata ha i contorni esagonali tipici di MINI ed è circondata da un sottile telaio cromato monopezzo. La presa d’aria è suddivisa da tre montanti orizzontali nella MINI One Countryman, nella MINI Cooper Countryman, nella MINI One D Countryman e nella MINI Cooper D Countryman. La griglia del radiatore della Nuova MINI Cooper S Countryman e della Nuova MINI Cooper SD Countryman è caratterizzata invece da un motivo a griglia esagonale con una “S” rossa e un singolo montante cromato.

Punto luce: i fari a LED ora di serie.

La riprogettazione della parte anteriore aggiunge i fari a LED all’equipaggiamento standard della Nuova MINI Countryman: l’aggiornamento estetico di questo gruppo ottico presenta un design di altissima qualità che enfatizza la tecnologia utilizzata. I contorni distintivi e leggermente asimmetrici dei fari sono accentuati da una banda di luce continua che assume la funzione sia di luce di posizione diurna che dell’indicatore di direzione. La luce di svolta inclusa nella gamma funzionale dei proiettori a LED fornisce un’illuminazione intensa delle aree laterali della strada quando si cambia direzione. Il rivestimento standard della Nuova MINI Countryman include anche fendinebbia a LED, con una fascia luminosa nel semicerchio superiore di ogni fendinebbia che funge da luce di parcheggio.

I proiettori adattivi a LED con distribuzione della luce variabile e funzione matrix per gli abbaglianti sono ora disponibili come optional. Oltre alla luce di svolta, forniscono anche l’illuminazione di curva, adattando automaticamente il fascio di luce al traffico e alle condizioni meteorologiche. Nel traffico urbano e quando la visibilità è limitata a causa delle condizioni meteorologiche, l’area laterale della strada viene illuminata più intensamente aggiungendo la luce di svolta. Durante la guida in autostrada invece è possibile aumentare l’intensità della luce abbagliante.

Inoltre, i proiettori a LED adattivi della Nuova MINI Countryman dispongono ora della possibilità di selezionare una funzione di accensione automatica degli abbaglianti. A tale scopo, la luce abbagliante è suddivisa in quattro segmenti che possono essere attivati e disattivati indipendentemente l’uno dall’altro e adattati alla situazione della strada a velocità superiori a 70 km / h. Non appena la videocamera anteriore della Nuova MINI Countryman rileva un veicolo in arrivo o un veicolo che procede davanti, lo spazio occupato dal veicolo viene illuminato solo con la luminosità anabbagliante, mentre gli altri segmenti degli abbaglianti continuano a illuminare il resto della strada. Come tale, la funzione matrix delle luci è in grado di aumentare il campo visivo evitando allo stesso tempo qualsiasi effetto abbagliante su altri utenti della strada.

Nuovo design per la grembialatura posteriore e luci a LED con Union Jack.

Con il rivestimento del paraurti ridisegnato, la grembialatura posteriore contribuisce a conferire un look particolarmente imponente e moderno alla Nuova MINI Countryman. Le luci posteriori verticali con telaio cromato conferiscono un design esclusivo e inconfondibile che evoca le origini del marchio britannico. Tutte le funzioni di illuminazione ora dispongono di tecnologia LED di alta qualità di serie, mentre la struttura grafica della sorgente luminosa mostra il design della Union Jack. Con le sue linee sorprendenti, il motivo a bandiera sottolinea una caratteristica distintiva, sia di giorno che in termini di design notturno.

Look sorprendente: due nuove colorazioni di carrozzeria, finitura Piano Black Exterior e nuovi cerchi in lega.

L’offerta di personalizzazioni apre nuove possibilità per un look individuale, inclusi i nuovi colori White Silver metalizzato and Sage Green metalizzato. A seconda della variante del modello, il tetto e le calotte degli specchietti della Nuova MINI Countryman possono essere rifiniti in nero, bianco o argento in alternativa al colore della carrozzeria.

L’optional Piano Black Exterior – nuovo e disponibile per tutte le varianti – assicura un aspetto particolarmente d’impatto: i bordi dei fari, le luci posteriori, la griglia del radiatore e gli elementi indicatori laterali – o side scuttles – sono rifiniti in nero lucido anziché cromato, così come le maniglie delle porte e il nome del modello riportato sul cofano del bagagliaio.

Sono disponibili inoltre ulteriori opzioni di personalizzazione in nero lucido, come la gamma di accessori MINI originali, tra cui il logo MINI e le scritte “Cooper S” e “ALL4” nel design Piano Black. Sono disponibili come accessorio in post montaggio anche le calotte degli specchietti retrovisori esterni e gli scarichi laterali con motivo a bandiera grigio-nero nel design Night Jack.

A seconda della variante del modello, la Nuova MINI Countryman è equipaggiata di serie con cerchi in lega leggera da 16 pollici o 17 pollici, con cerchi in lega leggera fino a 19 pollici, come optional e come parte degli accessori MINI originali. I cerchi in lega leggera da 17 pollici con design Channel Spoke Black sono un nuovo optional da fabbrica, così come i cerchi in lega leggera da 19 pollici nella variante di design Turnstile Spoke 2-tone.

Interni: spazi ampi e capienti per uno stile ancora più individuale.

La Nuova MINI Countryman combina caratteristiche di guida versatili con interni altrettanto versatili. Tre posti reali sono disponibili nella parte posteriore. In alternativa, la seconda fila di sedili può essere utilizzata anche per espandere la capacità del bagagliaio. Ripiegando il sedile posteriore con una divisione 40: 20: 40, lo spazio di stivaggio può essere esteso da 450 a un massimo di 1390 litri.

Le opzioni di personalizzazione degli interni orientate a soddisfare lo stile personale del cliente sono diventate ancora più attraenti grazie all’aggiunta di nuove soluzioni e ad un’offerta di optional ulteriormente sviluppata. Le varianti in pelle Chester Indigo Blue e Chester Malt Brown sono state recentemente aggiunte alle molteplici opzioni di rivestimento dei sedili. La Color Line per la parte inferiore del cruscotto e del rivestimento delle portiere, precedentemente disponibile come optional singolarmente, è ora parte integrante del rivestimento in pelle progettato per adattarsi alle varianti di colori.

I modelli MINI Cooper S Countryman, MINI Cooper SD Countryman e MINI Cooper SE Countryman ALL4 presentano ora di serie le superfici interne Piano Black per l’abitacolo e per le cornici delle portiere. Queste sono combinate con linee decorative nella variante British Oak scuro. Una nuova versione delle esclusive superfici interne MINI Yours è disponibile su richiesta per tutte le varianti di modello. Il Silver Yours Interior Style Shaded Silver opzionale trasmette un tocco sportivo ed elegante combinando una cornice illuminata negli interni nella variante Shaded Silver con le cornici delle porte in Dark Silver e linee decorative in Hazy Grey.

Motori con tecnologia MINI TwinPower Turbo ottimizzata e controllo delle emissioni per soddisfare lo standard di emissione Euro 6d.

Una gamma di motorizzazioni ulteriormente sviluppata consente alla Nuova MINI Countryman di raggiungere un equilibrio ancora più favorevole tra divertimento di guida e consumo di carburante. Oltre all’ottimizzazione dei livelli diCO 2 , anche altri aspetti delle prestazioni delle emissioni sono stati costantemente migliorati tramite le misure di riferimento, tra cui filtri antiparticolato per motori a benzina e SCR con iniezione AdBlue per motori diesel. Ciò significa che tutte le varianti di modello della Nuova MINI Countryman soddisfano ora lo standard di emissione Euro 6d particolarmente rigoroso.

La tecnologia MINI TwinPower Turbo viene utilizzata nei motori a benzina a 3 cilindri della Nuova MINI One Countryman e della Nuova MINI Cooper Countryman e nel motore a benzina a 4 cilindri della Nuova MINI Cooper S Countryman e ora include un collettore di scarico integrato nella testata dei cilindri con turbina intergata. Tra l’altro, ciò garantisce un raffreddamento altamente efficace dei gas di scarico e del sistema di turbocompressione. Allo stesso tempo, il raffreddamento del basamento può essere ridotto quando la domanda è bassa nella gamma di carico parziale mediante una nuova valvola di raffreddamento divisa. Inoltre, l’iniezione diretta del motore a benzina funziona a una pressione massima che è stata aumentata da 200 a 350 bar.

Come i motori a benzina, anche i motori diesel hanno un nuovo generatore di avviamento con efficienza ottimizzata. Nei motori a 3 cilindri della Nuova MINI One D Countryman e nei motori a 4 cilindri della Nuova MINI Cooper D Countryman e della Nuova MINI Cooper SD Countryman, la tecnologia MINI TwinPower Turbo è costituita da un sistema di turbocompressione con ricircolo dei gas di scarico e iniezione diretta common rail. Il sistema di sovralimentazione a due stadi, precedentemente utilizzato esclusivamente nel più potente motore diesel, ora ottimizza anche la risposta del motore a 4 cilindri nella MINI Cooper D Countryman, con gli iniettori che alimentano il carburante alle camere di combustione ad una pressione fino a 2 500 bar.

Trazione integrale ALL4 optional per quattro varianti di motore – e standard nel modello ibrido plug-in.

Il sistema di trazione integrale ALL4 offre una spinta notevole in termini di trazione, stabilità di guida e agilità. In alternativa alla trazione anteriore che contraddistingue il marchio, questo sistema è disponibile su richiesta per quattro varianti di modello della Nuova MINI Countryman. Con il suo controllo elettronico rapido e preciso, il sistema garantisce una distribuzione della potenza tra le ruote anteriori e posteriori in base alla necessità, alle superfici stradali e alle condizioni meteorologiche.

La Nuova MINI Cooper SE Countryman ALL4 è dotata invece di serie di un sistema di trazione integrale ibrido specifico che è si basa sulla interazione tra il motore a benzina a 3 cilindri che trasmette la sua potenza alle ruote anteriori e il motore elettrico sincrono che agisce sulle ruote posteriori. Insieme, le due unità producono una potenza complessiva di 162 kW/ 220CV. L’ultima tecnologia eDrive disponibile per i modelli ibridi plug-in del BMW Group include anche una batteria agli ioni di litio ad alta tensione con un contenuto energetico lordo di 9,6 kWh, che offre alla Nuova MINI Cooper SE Countryman ALL4 una portata di elettricità massima di 55-61 chilometri.

Cambio Steptronic a 8 rapporti di serie per altre due varianti di modello.

La Nuova MINI Cooper SE Countryman ALL4 è dotata di serie di una trasmissione Steptronic a 6 marce. La MINI Cooper Countryman ALL4 e la MINI Cooper D Countryman ALL4 dispongono invece di una trasmissione Steptronic a 8 rapporti di serie, così come la MINI Cooper S Countryman ALL4, la MINI Cooper SD Countryman e la MINI Cooper SD Countryman ALL4. La trasmissione Steptronic a 8 velocità di serie è inoltre disponibile a richiesta per la MINI Cooper D Countryman. Per tutte le altre varianti di modello, è disponibile un cambio Steptronic a 7 marce a doppia frizione in alternativa al cambio manuale a 6 marce standard.

Come ulteriore optional, i più potenti motori a benzina e diesel dispongono anche di una trasmissione sportiva Steptronic a 7 marce con doppia frizione o una trasmissione sportiva Steptronic a 8 marce. Ciò consente cambi di velocità particolarmente rapidi e una maggiore dinamica quando si cambia marcia.

La Nuova MINI Countryman è disponibile in undici varianti di modello:

MINI One Countryman: 75 kW / 102 CV, 0-100 km / h in 12,0 secondi (12,3 secondi), velocità massima: 180 km / h (180 km / h), consumo di carburante: 5,9 – 5,6 litri / 100 km (5,7 – 5,5 litri / 100 km), emissioni di CO 2 : 134 – 127 g / km (129 – 124 g / km) (dati preliminari).

MINI Cooper Countryman: 100 kW / 136 CV, 0-100 km / h in 9,7 secondi (9,7 secondi), velocità massima: 205 km / h (205 km / h), consumo di carburante: 5,9 – 5,6 litri / 100 km (5,6 – 5,3 litri / 100 km), emissioni di CO 2 : 135-129 g / km (129-120 g / km).

MINI Cooper Countryman ALL4: 100 kW / 136 CV, 0-100 km / h in 10,1 secondi, velocità massima: 202 km / h, consumo di carburante: 6,1 – 5,9 litri / 100 km, emissioni di CO 2 : 140 – 134 g / km.

MINI Cooper S Countryman: 131 kW / 178 CV, 0-100 km / h in 7,5 secondi (7,4 secondi), velocità massima: 225 km / h (225 km / h), consumo di carburante: 6,5 – 6,3 litri / 100 km (6,0 – 5,7 litri / 100 km), emissioni di CO 2 : 148-144 g / km (136-130 g / km).

MINI Cooper S Countryman ALL4: 131 kW / 178 CV, 0-100 km / h in 7,3 secondi, velocità massima: 222 km / h, consumo di carburante: 6,5 – 6,2 litri / 100 km, emissioni di CO 2 : 149 – 142 g / km.

MINI Cooper SE Countryman ALL4: 162 kW/ 220 CV, 0-100 km / h in 6,8 secondi, velocità massima: 196 km / h, consumo di carburante: 2,0 – 1,7 litri / 100 km, consumo di energia: 14,0 – 13,1 kWh / 100 km; Emissioni di CO 2 : 45 – 40 g / km.

MINI One D Countryman: 85 kW / 116 CV, 0-100 km / h in 11,2 secondi (11,2 secondi), velocità massima: 192 km / h (192 km / h), consumo di carburante: 4,4 – 4,1 litri / 100 km (4,3 – 4,0 litri / 100 km), emissioni di CO 2 : 116 – 107 g / km (112 – 106 g / km).

MINI Cooper D Countryman: 110 kW / 150 CV, 0-100 km / h in 9,1 secondi (9,1 secondi), velocità massima: 214 km / h (213 km / h), consumo di carburante: 4,4 – 4,2 litri / 100 km (4,4 – 4,2 litri / 100 km), emissioni di CO 2 : 116-110 g / km (117-111 g / km).

MINI Cooper D Countryman ALL4: 110 kW / 150 CV, 0-100 km / h in 9,0 secondi, velocità massima: 211 km / h, consumo di carburante: 4,8 – 4,6 litri / 100 km, emissioni di CO 2 : 127 – 121 g / km.

MINI Cooper SD Countryman: 140 kW / 190 CV, 0-100 km / h in 7,9 secondi, velocità massima: 226 km / h, consumo di carburante: 4,5 – 4,2 litri / 100 km, emissioni di CO 2 : 117-111 g / km.

MINI Cooper SD Countryman ALL4: 140 kW / 190 CV, 0-100 km / h in 7,6 secondi, velocità massima: 224 km / h, consumo di carburante: 4,8 – 4,6 litri / 100 km, emissioni di CO 2 : 127 – 121 g / km.

Nuovi equipagiamenti: volante sportivo in pelle, cockpit digitale.

Anche l’interno della Nuova MINI Countryman ha un fascino rinnovato grazie a una ampliata offerta di equipaggiamenti di serie. Ora include un volante sportivo in pelle di serie su tutte le varianti di modello. Nella Nuova MINI Countryman, il passeggero anteriore può anche adattare l’altezza del sedile secondo necessità. I sedili regolabili elettricamente sono disponibili come optional, insieme una funzione che memorizza le preferenze sul lato del conducente.

Un display per strumenti digitale optional è ora disponibile per la Nuova MINI Countryman. Il display con design Black Panel dietro al volante ha un diametro di 5,0 pollici. La gamma di sistemi audio e di navigazione è stata aggiornata. Le opzioni Connected Media e Connected Navigation Plus, disponibili in alternativa alla configurazione di base, includono ciascuna uno schermo a colori da 8,8 pollici con funzione touchscreen situata nello strumento centrale tondo, tipico del brand. L’unità di controllo circolare della Nuova MINI Countryman presenta un aspetto raffinato, con il pannello di controllo audio e i pulsanti per le luci di emergenza e i sistemi di assistenza alla guida ora integrati in modo ancora più armonioso. Inoltre i pulsanti touch e le superfici lucide Piano Black sottolineano il carattere premium del quadro centrale.

Anche il sistema audio standard offre lo streaming audio tramite una connessione Bluetooth e un sistema telefonico vivavoce con interfaccia USB. La radio MINI Visual Boost e il display del quadro digitale fanno parte dell’equipaggiamento opzionale Connected Media, mentre l’opzione Connected Navigation rende disponibile una gamma di funzioni di infotainment aggiuntive nella Nuova MINI Countryman oltre a fornire un comodo sistema di ausilio alla guida. Questa opzione comprende anche la ricarica wireless per telefoni cellulari compatibili e una seconda presa USB.

La nuova MINI Countryman: sempre connessa e aggiornata grazie alla rete intelligente.

La Nuova MINI Countryman è dotata di una scheda SIM che è installata in modo permanente nell’auto. Ciò consente l’utilizzo del sistema Intelligent Emergency Call con rilevamento automatico della posizione del veicolo e della gravità degli incidenti, nonché di MINI TeleServices. L’opzione Connected Media include una vasta gamma di servizi digitali MINI Connected. La Nuova MINI Countryman è sempre connessa, consentendo una perfetta integrazione dell’assistente vocale Amazon Alexa.

Ciò fornisce l’accesso al servizio Real Time Traffic Information, nonché alla piattaforma Internet MINI Online e alla preparazione per Apple CarPlay. MINI Connected può essere utilizzato per inviare destinazioni di navigazione dallo smartphone al veicolo. La connessione del telefono cellulare fa sì che anche la mappa di navigazione del veicolo venga aggiornata automaticamente.

Stile individuale per il retrofit: Accessori MINI Original.

Le opzioni di retrofit di alta qualità della gamma di accessori MINI Original nella Nuova MINI Countryman consentono di adattare la funzionalità, la praticità, il divertimento di guida e lo stile individuale alle preferenze personali. La scelta spazia da un portabiciclette posteriore, un contenitore sul tetto, un tappetino sagomato per il bagagliaio e tappetini per tutte le stagioni fino a singoli proiettori MINI a LED della gamma MINI Yours Customized e ai prodotti John Cooper Works progettati per un divertimento di guida estremo.