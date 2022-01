La nuova Taycan Sport Turismo: funzionale, polivalente e dinamica su strada

La Taycan Sport Turismo è l’ultima variante di carrozzeria dell’innovativa sportiva a trazione elettrica di Porsche. La famiglia di modelli si arricchisce dunque di una terza versione che affianca la berlina sportiva e la Cross Turismo. La nuova derivata è rivolta a coloro che desiderano coniugare la fruibilità quotidiana della Taycan Cross Turismo con il comportamento su strada della berlina sportiva Taycan. Il primo membro della serie Taycan Sport Turismo, la GTS, sarà presentato in Europa alla fine di febbraio 2022, mentre altri modelli seguiranno dopo tre sole settimane, a metà marzo. Come nuovo optional per la Taycan Sport Turismo sarà disponibile un tetto panoramico con funzione Sunshine Control, dotato di uno speciale dispositivo antiabbagliante ad azionamento elettrico.

A partire dalla primavera si potrà scegliere tra cinque modelli:

Taycan Sport Turismo con 240 kW (326 CV) di potenza e trazione posteriore, disponibile su richiesta con batteria Performance Battery Plus e 280 kW (380 CV), prezzo a partire da 90.277 euro¹

Taycan 4S Sport Turismo con 320 kW (435 CV) di potenza e trazione integrale, disponibile su richiesta con batteria Performance Plus e 360 kW (490 CV), prezzo a partire da 111.658 euro¹

Taycan GTS Sport Turismo con 380 kW (517 CV) e trazione integrale, prezzo a partire da 138.207 euro¹

Taycan Turbo Sport Turismo con 460 kW (625 CV) e trazione integrale, da 159.360 euro¹ e

Taycan Turbo S Sport Turismo con 460 kW (625 CV) e trazione integrale, prezzo a partire da 193.520 euro¹

“L’introduzione della Sport Turismo come terza variante di carrozzeria aggiunge alla nostra gamma di modelli sportivi a trazione elettrica una vettura polivalente e funzionale dal carattere atletico”, ha dichiarato Kevin Giek, Vice President della linea di modelli Taycan. “Sono certo che la nuova variante confermerà la storia di successo della Taycan. Trovo particolarmente interessante l’equilibrio e la varietà tra i cinque modelli Sport Turismo: la gamma include vetture per tutti i gusti, da quella con una trazione posteriore incredibilmente agile alla potentissima Turbo S”.

Da ferma, la Taycan Turbo S Sport Turismo accelera da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi e raggiunge una velocità massima di 260 km/h. Il modello con la maggiore autonomia è la Taycan 4S Sport Turismo: fino a 498 chilometri secondo i dati WLTP. Appartenendo all’ultima generazione della Taycan, i modelli Sport Turismo a trazione integrale si distinguono per una strategia di guida particolarmente efficiente. Anche le funzioni di gestione termica e di ricarica sono state migliorate.

Entrambe le batterie possono essere caricate dal 5 all’80% in 22 minuti e 30 secondi, il che significa che bastano solo cinque minuti di ricarica per ottenere un’ulteriore autonomia di 100 km.

Un design funzionale ricco di dettagli pratici

TLa Taycan Sport Turismo condivide con la Taycan Cross Turismo la silhouette sportiva, la linea del tetto inclinata posteriormente e il design funzionale. A differenza del modello gemello, la Taycan Sport Turismo rinuncia invece a qualsiasi elemento fuoristradistico. È anche disponibile con la trazione posteriore.

Lo spazio per la testa nella zona posteriore è superiore di oltre 45 millimetri rispetto a quello della berlina sportiva Taycan, mentre il guidatore dispone di un’altezza di 9 mm in più. L’ampio portellone posteriore permette anche di accedere facilmente al vano bagagli. L’apertura è molto più lunga – 801 mm – e molto più alta – 543 mm – che nella berlina (rispettivamente 434 mm e 330 mm).

La capacità esatta del bagagliaio posteriore dipende dall’equipaggiamento incluso. Se la vettura è equipaggiata con il pacchetto Sound Package Plus, il bagagliaio può arrivare a una capacità di 446 litri (berlina: 407 litri) e di 405 litri con l’impianto BOSE® Surround Sound System a bordo (incluso di serie nella Taycan Turbo Sport Turismo). Con i sedili posteriori abbattuti (split 60:40), la capacità può essere ampliata fino a 1.212 o 1.171 litri, rispettivamente, senza considerare gli ulteriori 84 litri del bagagliaio anteriore.

Tetto panoramico con dispositivo Sunshine Control: trasparente o opaco con un tocco delle dita

La particolarità del nuovo tetto panoramico con funzione Sunshine Control consiste in una protezione antiabbagliante azionabile elettricamente. L’ampia superficie in vetro del tetto è suddivisa in nove sezioni regolabili singolarmente. Ciò significa che sezioni specifiche o l’intera superficie del tetto possono essere rese trasparenti (Clear) o opache (Matt). Quando si opta per una superficie del tetto opaca, lo spazio interno rimane molto luminoso.

Oltre alle impostazioni Clear e Matt, è possibile selezionare anche le opzioni Semi o Bold: si tratta di motivi predefiniti in cui si alternano segmenti stretti o larghi. È prevista anche un’impostazione dinamica, Roller Blind, grazie alla quale il conducente della Taycan può azionare una sequenza di spostamento dei singoli segmenti che imita una tendina avvolgibile facendo scorrere il dito su un’immagine del tetto riportata sul display.

Funzione Remote Park Assist e integrazione di Android Auto

La Taycan Sport Turismo è all’avanguardia anche in termini di comfort, sicurezza e infotainment. Con la funzione opzionale Remote Park Assist, il guidatore può gestire a distanza l’ingresso e l’uscita da un parcheggio senza doversi sedere al volante. Il controllo automatico è possibile in caso di parcheggi paralleli e perpendicolari, e all’interno di garage. Il sistema rileva automaticamente uno spazio e lo misura con l’aiuto di sensori a ultrasuoni e una telecamera.

Oltre ad Apple Car Play, anche Android Auto è stato integrato nel sistema Porsche Communication Management (PCM) a partire dall’ultimo aggiornamento del Model Year. Oltre all’iPhone, sono ora supportati anche gli smartphone che utilizzano il sistema operativo di Google – Android.

Inoltre, l’assistente vocale Voice Pilot ha una migliore capacità di comprensione delle istruzioni espresse nel linguaggio naturale. Il sistema di navigazione effettua calcoli più rapidamente, utilizza prevalentemente la ricerca online per trovare i punti di interesse (POI) e visualizza le informazioni in modo più chiaro. È stato ulteriormente migliorato il Charging Planner, che risulta più efficace nella pianificazione delle stazioni di ricarica rapida, evitando le soste di ricarica brevi. Inoltre, le stazioni di ricarica possono ora essere selezionate in base alla classe di prestazioni.