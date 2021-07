Il nuovo body “open air” esordisce con una Serie Speciale, la “Yacht Club Capri”, un tributo a uno luogo altrettanto evocativo come lo Yacht Club Capri, e con la 500X Dolcevita Launch Edition».

Nuova 500X Yacht Club Capri, la prima in versione “open air”

Libertà, gioia di vivere, evasione accompagnano la tanto attesa ripartenza e l’inizio della nuova stagione estiva. Il desiderio di riscoprire il piacere delle piccole e grandi cose ci riporta all’atmosfera della dolce vita a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, quando Roma e Cortina, Portofino e Capri sono la scena del jet-set internazionale che qui, nel Bel Paese, si ritrova per trascorrere momenti di pura evasione, nel segno dell’eleganza e del gusto italiano.

Il nuovo body “open air” esordisce con una Serie Speciale, la “Yacht Club Capri”, un tributo a uno luogo altrettanto evocativo come lo Yacht Club Capri, e con la 500X Dolcevita Launch Edition».

Fiat 500X Yacht Club Capri

La 500X Yacht Club Capri aggiunge un nuovo body alla gamma 500X: oltre alle versioni Cross e Sport per la prima volta la 500X diventa anche “open air”. La capote elettrica della nuova serie speciale Yacht Club Capri in pochi secondi e con un solo tasto apre al cielo la 500X.

La nuova serie speciale con la livrea dedicata allo “Yacht Club Capri” è disponibile nel colore “Blu Venezia” con capote in tela “Dolcevita” di colore blu, le calotte degli specchi sono cromo satinate come le maniglie delle portiere mentre il logo dello Yacht Club Capri, che sancisce la partnership, si ritrova sul B-pillar e sul portellone posteriore.

La linea di bellezza esalta il profilo e la raffinatezza della vettura. Inediti ed esclusivi anche i cerchi in lega leggera da 18″ con “dettagli” blu Venezia.

L’eleganza ispirata alla nautica e il richiamo agli anni della dolce vita si ritrovano anche negli interni: i sedili soft touch bianchi firmati 500 con bordatura e ricamo blu e, come optional, la plancia e il pomello del cambio in mogano scuro.

500X Dolcevita Launch Edition

La 500X Dolcevita Launch Edition incarna l’emozione e il piacere della guida “open air” in una preziosa edizione di lancio. La livrea esterna è in Bianco Gelato, la capote in tela Dolce Vita, con azionamento elettrico, è blu e i cerchi da 18” hanno dettagli blu mentre l’interno è reso prezioso dai sedili bianchi soft-touch.