Nuova Maserati Grecale Global Premiere

Il nuovo SUV Maserati Grecale è “The Everyday Exceptional”. È il giusto bilanciamento tra versatilità, eleganza, performance ed innovazione, garantendo prestazioni e allo stesso tempo comfort e sicurezza; caratteristiche che si combinano a doti da fuoristrada e al piacere di guida senza compromessi. Sviluppato presso il Maserati Innovation Lab di Modena, il nuovo SUV viene prodotto nello stabilimento di Cassino.

Grecale è una gamma nella gamma, la più completa di sempre della Casa del Tridente.

La proposta di motorizzazioni disponibili è estremamente ampia: motore a combustione tradizionale, ibrido e, tra un anno, Grecale sarà anche il primo SUV completamente elettrico nella storia di Maserati.

Le versioni previste al lancio sono tre: GT, spinta da un 4 cilindri mild hybrid in grado di sviluppare 300 CV, Modena con motore 4 cilindri mild hybrid da 330 CV e la potente Trofeo, equipaggiata con un performante propulsore a benzina V6, 3.0L, da 530 CV, derivato dal motore Nettuno che equipaggia MC20.

Al lancio Grecale è disponibile anche nella Launch Edition PrimaSerie, edizione a tiratura limitata caratterizzata da contenuti esclusivi.

Completerà la gamma Grecale Folgore, la versione 100% elettrica con tecnologia a 400 Volt.

Il nuovo SUV è capace di distinguersi per abitabilità e comfort, potendo vantare di una serie impressionante di “best in class”. È il migliore della sua categoria come spazio interno, guidabilità, maneggevolezza, accelerazione (0-100 km/h in soli 3,8” – per la versione Trofeo), velocità di punta (285 km/h – per la versione Trofeo), qualità del suono e uso estensivo di materiali pregiati come legno, carbonio e pelli.

Le dimensioni sono importanti: nella versione GT, Grecale è lungo 4.846 millimetri con un passo di 2.901, alto 1.670, largo 2.163 mm (specchietti inclusi) con una carreggiata posteriore di 1.948 (che aumenta nella versione Trofeo).

Il design di Grecale abbraccia il nuovo segno grafico di Maserati, che a partire da MC20, definisce in tutti i nuovi modelli. Il frontale è caratterizzato da una calandra bassa e da una griglia imponente. Nel profilo si nota il contrasto tra purezza e tecnica, con un body molto fluido, dalle forme sinuose e plastiche, con gli elementi tecnici messi in risalto dal carbonio. Nella parte posteriore la fanaleria a boomerang è ispirata alla 3200 GT di Giugiaro e si integra con la linea trapezoidale, caratteristica resa ancora più evidente dall’effetto coupé della cabina che si chiude come una vettura sportiva.

All’interno, in abitacolo, spiccano i contenuti tecnologici con il tradizionale orologio Maserati che, per la prima volta, diventa digitale e si trasforma in un vero e proprio maggiordomo a bordo, grazie ai comandi vocali.

Tutto diventa touch e la pulizia estetica è estrema. La tecnologia è comandata dai display: lo schermo centrale di grandi dimensioni da 12,3’’, il più grande mai montato su una Maserati, un altro per i comandi accessori da 8,8’’ e un terzo nella fila posteriore per i passeggeri.

L’esperienza a bordo è gestita dal sistema Multimediale MIA (Maserati Intelligent Assistant), dall’infotainment di ultima generazione e da Maserati Connect.

Il suono in vettura è portato ai massimi livelli di piacevolezza grazie ad una all-round sound experience data dal tipico ruggito del motore Maserati e dall’immersivo 3D sound system di Sonus faber. Il sistema Sonus faber è disponibile di serie nel livello Premium con 14 speaker o, su richiesta, nel livello High Premium con 21 speaker.

Ogni viaggio si trasforma in un’avventura unica che abbina comfort dinamico e una esperienza di guida indimenticabile, grazie all’handling straordinario dato dal nuovo sistema, 100% Maserati, VDCM (Vehicle Dynamic Control Module), che permette un controllo della vettura a 360°.

Una possibilità di controllo completo si traducein una netta distinzione tra i vari DRIVE MODE : COMFORT, GT, SPORT, CORSA (disponibile solo su Trofeo) e OFF-ROAD.

Durante la World Premiere di Grecale – uno speciale evento digitale sul sito internet del Marchio (houseof.maserati.com) – Matilda De Angelis e Alessandro Borghi, Ambassador del Brand eattori italiani di fama internazionale, sono stati scelti per incarnare e descrivere il carattere everyday exceptional del nuovo modello.

Presente anche l’artista italiano Dardust, con un brano esclusivo, che ha accompagnato una parte dell’evento digitale.

Proprio con Dardust gli ingegneri del Maserati Innovation Lab di Modena hanno collaborato per la progettazione del suono in vettura. Un lavoro a quattro mani che ha preso forma in un transfert tra tecnologia e sound design personalizzando i cosiddetti chimes, ovvero i feedback acustici percepiti dall’utente durante la straordinaria esperienza di guida a bordo di Grecale.