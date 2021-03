Si aprono nuovi orizzonti: Nuova MINI Cabrio

La primavera non tarderà ad arrivare e un messaggero particolarmente affascinante della stagione calda è già on the road in questi giorni. Con il lancio sul mercato della Nuova MINI Cabrio, il piacere di guida e lo stile estroverso tipico del marchio raggiungono un livello ancora più alto. La quattro posti open-air del marchio premium britannico afferma il suo carisma inconfondibile con un design pulito e ridotto. I nuovi dettagli esterni risaltano in maniera particolarmente intensa in combinazione con la vernice nella nuova variante Zesty Yellow disponibile esclusivamente per MINI Cabrio.

Il potente colore giallo brillante sottolinea l’aspetto vivace di MINI Cabrio. Nella parte anteriore della vettura adorna anche la fascia paraurti, che funge da portatarga e che ora non è più verniciata in nero ma in tinta carrozzeria. Il design minimalista mette ancora più in evidenza i tratti caratteristici del marchio. La griglia esagonale del radiatore ha guadagnato in dimensioni e presenza, mentre gli alloggiamenti interni neri rendono i fari rotondi ancora più espressivi. Con le unità LED di serie, forniscono un’illuminazione luminosa e uniforme della strada. Le prese d’aria verticali per le barriere d’aria hanno sostituito i fendinebbia.

Le modifiche accurate nella parte laterale includono i bordi dei passaruota con nuovi contorni. Inoltre, gli indicatori laterali integrati nei portelloni ridisegnati sono ora anche in LED. Nella parte posteriore, il design della superficie chiara e le luci a LED ora di serie nel caratteristico design Union Jack catturano l’attenzione.

MINI Cabrio combina l’entusiasmo per il piacere di guida a cielo aperto con una funzionalità intelligente. Azionato elettricamente, il soft top in tessuto particolarmente silenzioso si chiude o si apre completamente in soli 18 secondi. Il soft top può essere attivato anche durante la guida a velocità fino a 30 km/h. Per un apporto esattamente dosato di aria fresca e luce solare, la parte anteriore del soft top può essere ritirata fino a 40 centimetri. Questa funzione del tetto apribile è disponibile a qualsiasi velocità. In alternativa alla versione nera, è disponibile anche un soft top MINI Yours, che fa riferimento alla patria britannica del marchio MINI con un motivo Union Jack intrecciato in grigio titanio. Altrettanto notevole è la grafica dinamica a freccia sul soft top della MINI Cabrio nella Sidewalk Edition.

Il tipico piacere open-air del marchio cattura una base di fan in costante crescita in tutto il mondo. Il mercato di vendita di gran lunga più importante per MINI Cabrio è la Germania, seguita dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna, e molto più avanti dalla Francia, dalla Spagna e dal Portogallo, paesi celebri per le affidabili estati calde e le molte ore di sole. L’anno scorso, i fan tedeschi di MINI hanno scelto una MINI Cabrio per quasi un acquisto su cinque.

Per l’ultima generazione di MINI Cabrio, c’è una scelta di tre varianti di motore con una gamma di potenza tra 75 kW/102 CV e 131 kW/178 CV. I motori a benzina a tre o quattro cilindri sono dotati della moderna tecnologia MINI TwinPower Turbo e soddisfano la norma sulle emissioni Euro 6d. La gamma di modelli comprende anche la sportivissima MINI John Cooper Works Cabrio (consumo di carburante combinato: 7,4 – 7,1 l/100 km secondo WLTP, 7,4 – 7,1 l/100 km secondo NEDC; emissioni di CO 2 combinate: 167 – 161 g/km secondo WLTP, 169 – 163 g/km secondo NEDC). A bordo di quest’ultima, il vento raggiunge facilmente la forza “burrasca”. Il suo motore turbo a quattro cilindri da 170 kW/231 CV consente un’accelerazione da zero a 100 km/h in 6,6 secondi. In combinazione con il cambio Steptronic a 8 rapporti opzionale, lo sprint a 100 km/h viene addirittura completato in 6,5 secondi.

MINI Cabrio non è soltanto originale nella sua classe di veicoli, ma anche il solo modello cabrio davvero unico nel segmento delle compatte premium. Il suo carattere esclusivo può essere enfatizzato ancora di più con nuove caratteristiche di design e di equipaggiamento. Oltre alla vernice esterna Zesty Yellow, è possibile scegliere tra due nuove varianti di vernice per la carrozzeria, Rooftop Grey metallic e Island Blue metallic. La gamma di cerchi in lega leggera comprende non meno di cinque nuove varianti. Queste includono i cerchi in lega leggera da 17 pollici nel design Scissor Spoke, precedentemente disponibili solo per la MINI Convertible Sidewalk, e i cerchi in lega leggera da 18 pollici nel design Pulse Spoke con look bicolore concentrico.

I nuovi allestimenti e pacchetti di equipaggiamento offrono ulteriori possibilità di personalizzazione. Con le loro caratteristiche di design armoniosamente coordinate, Classic Trim, MINI Yours Trim e John Cooper Works Trim evidenziano chiaramente le diverse sfaccettature del carattere della MINI Cabrio. Allo stesso modo, i nuovi pacchetti di equipaggiamento consentono di soddisfare in modo particolarmente mirato i desideri individuali nei settori del comfort, dell’assistenza al guidatore e della connettività.