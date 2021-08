Nuova Porsche Macan: più potente, più affilata, più sportiva

Nuova Macan: più potente, più affilata, più sportiva

Porsche lancia la nuova Macan con prestazioni più elevate, un design dalle linee più affilate e un nuovo concetto operativo. Tutte e tre le versioni disponibili sono dotate di propulsori decisamente più potenti rispetto ai loro predecessori. L’ammiraglia sportiva della fortunata gamma di SUV è la Macan GTS. Il suo motore V6 biturbo da 2,9 litri eroga ora 324 kW (440 CV), quindi 44 kW (60 CV) in più rispetto al modello precedente. Con la reattività e l’erogazione di potenza tipica dei modelli Porsche GTS, accelera da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi se equipaggiata con il pacchetto Sport Chrono e raggiunge una velocità massima di 272 km/h. Anche la Macan S è ora dotata di un motore V6 biturbo da 2,9 litri che sviluppa 20 kW (26 CV) di potenza in più rispetto al passato, per un totale di 280 kW (380 CV). Ciò consente alla vettura di raggiungere i 100 km/h con partenza da fermo in 4,6 secondi e una velocità massima di 259 km/h. Il motore che funge da punto d’ingresso nel mondo Macan è un quattro cilindri turbo di nuova concezione con potenza di 195 kW (265 CV). Accelera da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi e raggiunge una velocità massima di 232 km/h. Tutti i motori sono abbinati alla trasmissione a doppia frizione Porsche (PDK) a sette velocità e al sistema di trazione integrale attiva Porsche Traction Management (PTM).

Telaio ottimizzato – nuove sospensioni pneumatiche sportive per la GTS

I nuovi modelli Macan offrono inoltre sospensioni estremante versatili che bilanciano il massimo confort durante la marcia e le prestazioni dinamiche delle auto sportive. Il telaio è stato ulteriormente ottimizzato: la Macan risponde ora con una sensibilità ancora maggiore e in modo più diretto alla situazione di guida e alle condizioni della strada, offrendo al guidatore un feedback superiore attraverso il volante. Di conseguenza, elementi come le caratteristiche degli ammortizzatori del Porsche Active Suspension Management (PASM) sono stati riconfigurati appositamente per questo modello. Il PASM regola attivamente e in modo continuo la forza di smorzamento su ogni singola ruota ed è disponibile come optional per la Macan e offerto di serie sui modelli S e GTS. La Macan GTS si distingue ora dalle altre derivate ancora più di prima grazie alle sospensioni pneumatiche sportive ora di serie, che abbassano la carrozzeria di 10 millimetri. I vantaggi dinamici della nuova GTS sono dovuti soprattutto a una rigidità delle sospensioni pneumatiche maggiore del 10% sull’asse anteriore e del 15% sull’asse posteriore rispetto al modello precedente. Il pacchetto opzionale GTS Sport aumenta ulteriormente il potenziale dinamico della vettura grazie ai cerchi GT da 21 pollici con pneumatici performance, al sistema Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) e al pacchetto Sport Chrono.

Un design ancora più affilato, dal carattere sportivo

Porsche ha ulteriormente affinato la linea del suo SUV compatto con una serie di modifiche specifiche. Il frontale ridisegnato con un inserto dello stesso colore della carrozzeria enfatizza la larghezza della Macan, conferendole una maggiore imponenza su strada. Sulla nuova GTS, il centro della sezione frontale e altri elementi sono rifiniti in nero. La sezione posteriore, in basso, risulta ora completata da un vistoso diffusore dal design particolarmente tecnico. Qui e nella sezione anteriore è presente una nuova struttura 3D, che è disponibile come optional anche per i sideblade sulle fiancate della vettura. I fari a LED con sistema Porsche Dynamic Light System (PDLS) e gli specchietti laterali Sport Design sono ora di serie su tutti i modelli.

Per la nuova Macan sono disponibili complessivamente 14 colori, incluse le nuove tonalità Papaya Metallizzato e Blu Genziana Metallizzato, oltre al Verde Pitone per la Macan GTS con pacchetto GTS Sport. Con le opzioni Colore Personalizzato e Colore su Campione (Paint To Sample), Porsche Exclusive Manufaktur estende notevolmente le possibilità di configurazione per la Macan. Anche i cerchi più grandi sono montati di serie: misurano almeno 19 pollici per la Macan, 20 pollici per la Macan S e 21 pollici per la Macan GTS. Alla gamma sono stati aggiunti sette nuovi modelli di cerchi.

Nuova console centrale con tecnologia touch

L’abitacolo della nuova Porsche Macan è stato sostanzialmente rinnovato e presenta una console centrale dalla linea moderna ed elegante. Il suo nuovo concetto operativo, che si avvale di superfici a sfioramento invece che di pulsanti tattili, conferisce maggiore linearità al cockpit. Al centro del modulo di comando, ora organizzato in modo estremamente chiaro e razionale, è collocata una nuova leva selettrice, più corta. Anche l’orologio analogico nella parte superiore del cruscotto è ora incluso nella dotazione di serie. Sono disponibili su richiesta pacchetti di rivestimenti in pelle e cuciture a contrasto nelle tinte Blu Genziana, Papaya o Gesso che aggiungono nuovi accenti cromatici all’interno dell’abitacolo. La Macan mantiene di serie numerose funzioni e servizi online. Questi possono essere gestiti attraverso lo schermo touch full HD da 10,9 pollici del Porsche Communication Management o per mezzo di comandi vocali. Per la Macan sono stati adottati i nuovi volanti multifunzione e GT Sport della 911.

Oltre ai vantaggi dinamici e ai dettagli neri all’esterno, il pacchetto GTS Sport disponibile solo per il modello di punta prevede anche un equipaggiamento specifico ed esclusivo per gli interni, che include sedili sportivi regolabili a 18 vie, il pacchetto per gli interni in Carbonio, rivestimenti in materiale Race-Tex con ampi inserti in pelle, diversi dettagli con cuciture a contrasto e la scritta GTS in tinta Verde Pitone.

Ordini aperti per il popolarissimo modello d’ingresso

La Macan, che ha registrato 600.000 consegne in tutto il mondo dal suo lancio sul mercato nel 2014, riveste un ruolo speciale per Porsche: circa l’80% di tutti gli acquirenti della Macan sono nuovi clienti Porsche. Inoltre, la percentuale di donne che acquistano la Macan è aumentata costantemente negli ultimi anni e risulta essere la più elevata rispetto a tutte le linee di prodotto Porsche. In Cina, il più grande mercato per la Macan, poco meno del 60% degli acquirenti è costituito da donne. I nuovi modelli Macan sono ordinabili da subito e saranno consegnati in Europa da inizio ottobre 2021. In Italia, i prezzi partono da 66.293,00 euro per la Macan, 75.403,00 euro per la Macan S e 92.431,00 euro per la Macan GTS, inclusa IVA e dotazioni specifiche.