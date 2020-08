Nuove Abarth 595 Scorpioneoro e Abarth 595 Monster Energy Yamaha

Abarth presenta due spettacolari serie speciali – l’esclusiva Abarth 595 Scorpioneoro e l’adrenalinica Abarth 595 Monster Energy Yamaha – che esprimono al meglio la doppia anima del brand: stile e performance, oltre ad altri due importanti valori del brand, rispettivamente, l’Heritage e il Fun.

L’Abarth 595 Scorpioneoro è una limited edition realizzata in soli 2.000 esemplari che rende omaggio e si ispira alla esclusiva A112 Abarth “Gold Ring”, più conosciuta tra gli appassionati come A112 Abarth “Targa Oro”. Un’auto davvero esclusiva, prodotta nel 1979 in soli 150 esemplari, entrambe sono caratterizzate dalla livrea nera, dai dettagli dorati, da interni raffinati e dalla ricca dotazione di serie, coerentemente con la tradizione delle “granturismo italiane”.

La seconda serie speciale Abarth 595 Monster Energy Yamaha è la perfetta sintesi dei valori condivisi dal marchio dello Scorpione con il brand Yamaha, ovvero performance, racing, tecnologia e divertimento.

Prosegue così la partnership tra i due brand, nata nel 2015, che ha superato i confini dello sport e dei circuiti “scendendo in strada” con tante serie speciali adrenaliniche: l’Abarth 595 Yamaha Factory Racing Edition (2015), l’Abarth 695 biposto Yamaha Factory Racing Edition (2015) e la Limited Edition Abarth 695 XSR Yamaha (2017). E oggi tocca alla nuova Abarth 595 Monster Energy Yamaha, prodotta anch’essa in tiratura limitata a 2.000 unità, continuare il cammino finora fatto insieme, questa volta con un nuovo “boost di energia” grazie alla nuova collaborazione con il famoso energy drink Monster con il quale Abarth e Yamaha condividono la ricerca della sfida, l’amore per lo sport e la ricerca di emozioni.

Da oggi è possibile ordinare, presso gli showroom Abarth, le due nuove serie speciali anche accedendo al finanziamento realizzato in collaborazione con FCA Bank. In particolare, è possibile acquistare l’Abarth 595 Monster Energy Yamaha con una rata mensile di 249€* e l’Abarth 595 Scorpioneoro con una rata mensile di 269€**. Inoltre l’offerta finanziaria prevede la prima rata nel 2021 e permette al cliente, alla scadenza del contratto, di scegliere tra tre diverse opzioni: sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l’auto pagando la Rata Finale Residua o rifinanziandola, oppure restituirla. Infine, a completamento delle sue proposte finanziarie, FCA Bank offre una completa gamma di servizi assicurativi, tutti abbinabili al contratto di finanziamento.

* P. Promo 24.200€ – Anticipo 6.120€ – 45 rate da 249€ – Tan 3,95% Taeg 5,52%

** P. Promo 26.700€ – Anticipo 6.970€ – 45 rate da 269€ – Tan 3,95% Taeg 5,41%

Abarth 595 Scorpioneoro

L’esclusiva Abarth 595 Scorpioneoro unisce lifestyle e performance. Pensata per coloro che vogliono comfort nell’utilizzo quotidiano dell’auto, dettagli raffinati e non vogliono rinunciare alle prestazioni. Sotto il cofano “scalpitano” 165 CV, per un rapporto peso/potenza di 6,5 kg/CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi. Il motore 1.4 T-jet, omologato Euro6D TEMP, è abbinato al cambio meccanico o, su richiesta, al cambio sequenziale robotizzato Abarth con palette al volante. Performance adrenaliniche che si abbinano perfettamente a un look distintivo e davvero unico, tributo alla esclusiva A112 Abarth “Gold Ring” del 1979, più conosciuta come A112 Abarth “Targa Oro”, che si caratterizzava per la livrea nera, la linea decorativa color oro che cingeva la carrozzeria e i cerchi in lega verniciati anch’essi con un vistoso color oro. Oggi i pochissimi esemplari circolanti sono ricercatissimi dai collezionisti.

Anche la serie speciale Abarth 595 Scorpioneoro è un autentico “pezzo da collezione”, prodotto in tiratura limitata, con una preziosa targhetta numerata all’interno dell’abitacolo. La nuova serie speciale è caratterizzata da dettagli esclusivi. Dall’esterno è riconoscibile dalla livrea Nero Scorpione – a richiesta le tinte Blu Podio, Bianco Gara e Grigio Record – e il tetto a scacchi nero opaco, che si sposano perfettamente con la finitura in “tar cold grey” delle maniglie, delle calotte degli specchi e dei DAM anteriore e posteriore. Inoltre, ad accentuare ulteriormente la coolness della nuova serie speciale alcuni dettagli dorati: lo scorpione sul cofano, il liner che cinge la vettura e i cerchi in lega da 17” “formula oro” con finitura dorata o, a richiesta, i cerchi in lega da 17” “formula black” neri ma con dettaglio dorato: lo scorpione sul copri mozzo.

All’interno i nuovi sedili sportivi Abarth “Scorpionflage” con rivestimento in pelle nera e seduta dello schienale in materiale tecnico per maggior contenimento del corpo nella guida più sportiva. Sui poggiatesta dei sedili anteriori la scritta “Scorpioneoro” ricamata, la bandiera italiana e il ricamo Abarth. I nuovi sedili si abbinano alla plancia Scorpion Black con dettagli matt black , e alla targhetta dorata sul tunnel centrale e ai tappetini specifici.

Infine, Abarth 595 Scorpioneoro offre il meglio dell’infotainment oggi disponibile: sono infatti di serie sia il sistema UconnectTM 7″ HD completo di Apple CarPlay e Google Android AutoTM* – una piattaforma veloce e dotata di schermo ad alta definizione, navigatore e radio digitale DAB – sia il sofisticato impianto BeatsAudio™ con una potenza totale di 480 Watt e un amplificatore digitale a 8 canali che integra un avanzato algoritmo di equalizzazione capace di ricreare l’intero spettro sonoro riprodotto negli studi di registrazione.

Non ultimo, è stato realizzato uno speciale cronografo Breil a tiratura limitata, dedicato alla nuova serie speciale Abarth 595 Scorpioneoro, sul quale spicca l’incisione del logo dello Scorpione dorato.

Abarth 595 Monster Energy Yamaha

La nuova serie speciale Abarth 595 Monster Energy Yamaha strizza l’occhio a clienti giovani e amanti del motorsport, con un prodotto emozionante e allo stesso tempo esclusivo, oltre che performante come tutte le Abarth.

Prodotta in tiratura limitata di 2.000 esemplari, la nuova serie speciale celebra la partnership tra i due brand che dura dal 2015. Un legame nato su valori condivisi: performance, racing, tecnologia e divertimento.

Ispirata esteticamente alla livrea della YZR-M1 Monster Energy Yamaha MotoGP 2020 la nuova serie speciale si caratterizza all’esterno per la livrea bicolore blu e nero – a richiesta anche totalmente nera – ha sulla fiancata in basso il logo “Monster Energy Yamaha MotoGP” posizionato sopra il logo “595”. Ulteriore firma delle nuova serie speciale è l’”artiglio” Monster sul cofano che suggella la nuova collaborazione tra lo Scorpione e il famoso energy drink, un “boost di energia” per l’immagine della nuova serie speciale. A contrasto, spiccano alcuni elementi rifiniti in “tar cold grey”, quali le maniglie delle porte e i DAM anteriore e posteriore.

All’interno trovano posto i nuovi sedili sportivi Abarth specifici con finiture blu con il logo “Monster Energy Yamaha” sul poggiatesta. Sulla plancia nera risalta il liner blu che richiama la livrea bicolore mentre sul tunnel centrale è posizionata la targhetta numerata.

La Abarth 595 Monster Energy Yamaha è equipaggiata con il motore 1.4 T-jet – omologato Euro6D TEMP e abbinato al cambio manuale o, su richiesta, a quello sequenziale robotizzato Abarth con palette al volante – che eroga 165 CV.

Di serie il volante sportivo, tagliato nella parte inferiore, e con il segno di centratura nella parte alta della corona, particolarmente utile nella guida sportiva, e il tasto “Sport” che agisce: sull’erogazione di coppia massima; sulle tarature del servosterzo; sulla risposta al comando dell’acceleratore e, non ultimo, sul timbro dello scarico Record Monza con valvola attiva. L’impianto frenante è stato sviluppato ad hoc per Abarth garantisce massima sicurezza in decelerazione grazie ai dischi anteriori ventilati da 284 mm e a quelli posteriori da 240 mm. Di serie anche le sospensioni posteriori Koni, con tecnologia FSD (Frequency Selective Damping) che aumentano la tenuta di strada, la maneggevolezza e la stabilità rendendo l’esperienza di guida unica.

Infine, a bordo della Abarth 595 Monster Energy Yamaha trova spazio anche il sistema UconnectTM 7″ HD completo di Apple CarPlay e Google Android AutoTM* ovvero le migliori soluzioni di smartphone mirroring per Apple iOS e Android. Tra le peculiarità di questa piattaforma l’adozione dell’Abarth Telemetry, un sistema integrato che consente di misurare le proprie prestazioni. Infine questa serie speciale presenta uno splashscreen dedicato, che al momento dell’accensione anima lo schermo con il logo Monster Energy Yamaha MotoGP.