Un nuovo modello ibrido e prestazioni ai vertici del segmento per la Panamera

Una combinazione unica di opposti: la nuova Porsche Panamera si presta ora a un utilizzo ancora più ampio, coniugando le prestazioni di una vettura sportiva con il comfort di una berlina esclusiva. È soprattutto con la potente Panamera Turbo S da 463 kW (630 CV) che la Casa specializzata in vetture sportive riconferma la sua ambizione a raggiungere i massimi livelli in fatto di prestazioni. Il nuovo modello al top di gamma supera di gran lunga i valori prestazionali della precedente versione della Panamera Turbo. Porsche continua inoltre a perseguire con coerenza la sua strategia E-Performance. La Panamera 4S E-Hybrid va a integrare l’offerta di varianti ibride plug-in con un propulsore inedito da 412 kW (560 CV) di potenza complessiva. Rispetto ai modelli ibridi precedenti, l’autonomia in modalità solo elettrica è stata incrementata fino al 30%. Il comfort e la sportività beneficiano in egual modo di componenti del telaio e sistemi di controllo ulteriormente perfezionati nonché di una nuova generazione di sterzo e pneumatici.

Turbo S: da zero a 100 km/h in 3,1 secondi

Con una potenza di 463 kW (630 CV) e 820 Nm di coppia motrice, la nuova Panamera Turbo S eroga 59 kW (80 CV) e 50 Nm in più rispetto al precedente modello Turbo di punta con motore endotermico. Ne consegue un significativo miglioramento delle prestazioni di guida: la Turbo S accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,1 secondi in modalità Sport Plus. Sviluppato a Weissach e costruito a Zuffenhausen, il ben noto V8 biturbo da quattro litri è stato rielaborato a fondo per consentire alla vettura di raggiungere una velocità massima di 315 km/h. Per trasferire questa potenza alla strada in modo controllato e massimizzare le prestazioni in curva, le sospensioni pneumatiche a tripla camera, il sistema PASM di regolazione elettronica degli ammortizzatori e il sistema di regolazione attiva del telaio e stabilizzazione del rollio Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) con Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) sono stati adattati specificamente a ciascun modello e ottimizzati di conseguenza.

La nuova Panamera Turbo S ha già dato prova di inossidabili capacità prestazionali sul leggendario circuito Nordschleife del complesso del Nürburgring: il collaudatore Lars Kern ha completato un intero giro di 20,832 chilometri dell’impegnativa pista di gara esattamente in 7:29.81 minuti, stabilendo il nuovo record ufficiale nella categoria “executive car”.

Maggiore sportività e comfort grazie a sistemi ottimizzati di regolazione del telaio

Il motore V8 biturbo della Panamera GTS è stato ottimizzato con attenzione specifica all’erogazione di potenza. Con 353 kW (480 CV) e 620 Nm, il propulsore della nuova Panamera GTS eroga 15 kW (20 CV) in più rispetto al modello precedente e assicura una progressione continua della potenza fin quasi al limite dei giri. L’erogazione di potenza somiglia dunque a quella di una classica sportiva con motore aspirato. Il classico rombo del V8 risulta ancora più marcato di prima grazie al nuovo impianto di scarico sportivo di serie dotato di silenziatori posteriori asimmetrici.

Sulle nuove Panamera e Panamera 4 commercializzate nel mondo viene ora montato il noto propulsore V6 biturbo da 2,9 litri con valori prestazionali che restano invariati a 243 kW (330 CV) e 450 Nm.

I sistemi di regolazione del telaio e di controllo di tutti i nuovi modelli Panamera sono stati rivisitati in termini di sportività e comfort. Altri sistemi sono invece completamente nuovi. Ad esempio, il rinnovato Porsche Active Suspension Management (PASM) garantisce un comfort di ammortizzazione nettamente superiore, mentre il sistema PDCC Sport di regolazione attiva del telaio e stabilizzazione elettromeccanica dei movimenti di rollio assicura una maggiore stabilità della scocca. A ciò si aggiunge l’impiego di una generazione inedita di sterzo e pneumatici.

4S E-Hybrid con batteria da 17,9 kWh e autonomia in modalità elettrica fino a 54 km

Con la nuova Panamera 4S E-Hybrid, Porsche presenta un ulteriore modello ibrido plug-in orientato alle prestazioni. L’abbinamento intelligente della potente unità elettrica da 100 kW (136 CV), integrata nel cambio a doppia frizione PDK a otto rapporti, con il motore V6 biturbo da 2,9 litri e 324 kW (440 CV) si traduce in una potenza complessiva di 412 kW (560 CV) e una coppia massima complessiva di 750 Nm e in valori prestazionali decisamente notevoli: con il pacchetto Sport Chrono di serie, l’accelerazione da 0 a 100 km/h ferma il cronometro a 3,7 secondi. La velocità massima arriva a 298 km/h. Rispetto ai precedenti modelli ibridi, la capacità della batteria è stata aumentata da 14,1 a 17,9 kWh adottando celle ottimizzate, mentre le modalità di guida sono state ottimizzate nell’ottica di un recupero più efficiente. La Panamera 4S E-Hybrid vanta ora un’autonomia in modalità puramente elettrica fino a 54 km secondo il ciclo WLTP EAER City (ciclo NEDC: fino a 64 km).

Look rivisitato per un colpo d’occhio ancor più d’effetto

Ora i nuovi modelli Panamera sono ordinabili, a seconda del sistema di trasmissione, in versione Sport Turismo o Executive con passo allungato oltre che berlina sportiva e montano di serie il frontale Sport Design, prima disponibile solo su richiesta, caratterizzato da distintive griglie delle prese d’aria, grandi aperture di raffreddamento sui lati e proiettori dal design monolinea. La sezione anteriore completamente ridisegnata della Panamera Turbo S si differenzia per le prese d’aria laterali maggiorate e gli elementi ridisegnati in tinta con la carrozzeria, che sono collegati fra loro orizzontalmente e accentuano così l’effetto di larghezza della vettura. I moduli luminosi delle doppie luci anteriori della Turbo sono ora notevolmente più distanziati.

La fascia luminosa posteriore ridisegnata scorre ora senza soluzione di continuità sopra il portellone seguendo un profilo opportunamente adattato e collegando in modo fluido i due gruppi ottici posteriori a LED dal design rinnovato. I modelli GTS sono equipaggiati di serie con i nuovi gruppi ottici posteriori Exclusive Design oscurati con funzione Coming/Leaving Home dinamica. Tre nuovi cerchi da 20 e 21 pollici completano l’offerta, portando così a dieci le varianti disponibili.

Connettività digitale e sistemi di assistenza per maggiore sicurezza e comfort

Il sistema Porsche Communication Management (PCM) include funzioni e servizi digitali supplementari, come ad esempio il comando vocale online ottimizzato Voice Pilot, il servizio Risk Radar con aggiornamenti su segnali stradali ed eventuali pericoli presenti sul percorso, l’Apple® CarPlay wireless e molti altri servizi Connect. La Panamera propone inoltre un’ampia selezione di innovativi sistemi di illuminazione e assistenza, come l’assistente al mantenimento della corsia – ora di serie – con riconoscimento dei segnali stradali, nonché il Porsche InnoDrive con sistema adattivo di regolazione della velocità, il sistema di visione notturna, l’assistente per il cambio di corsia, i proiettori Matrix LED con PDLS Plus, la funzione Park Assist con Surround View e l’Head-Up Display.

La nuova Porsche Panamera può già essere ordinata e arriverà nelle concessionarie ad ottobre. In Italia, il prezzo di vendita parte da 97.080 euro per la Panamera con trazione posteriore. Tutti gli altri modelli sono a trazione integrale e saranno proposti a prezzi che partono da 101.228 euro per la Panamera 4, da 134.412 euro per la Panamera 4S E-Hybrid, da 145.026 euro per la Panamera GTS e da 190.044 euro per la Panamera Turbo S. Tutti i prezzi sono da considerarsi inclusa IVA e dotazioni specifiche.