smart EQ fortwo edition bluedawn: stile elettrizzante in velluto blu

smart presenta EQ fortwo edition bluedawn: una nuova, esclusiva serie speciale disponibile in soli 400 esemplari. Elementi distintivi di questa special edition sono i bodypanel e la cellula di sicurezza tridion in blue matt velvet. Il look elegante e dinamico allo stesso tempo è ulteriormente accentuato da diversi dettagli BRABUS in blue matt velvet o nero lucido. La bluedawn è disponibile esclusivamente su smart EQ fortwo coupé, con prezzi a partire da 32.195 euro per la versione con caricabatterie di bordo da 4,6 kW, 500 euro in più scegliendo quello da 22 kW.