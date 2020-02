I modelli sono per definizione molto propensi ad adeguarsi alle richieste dello stilista di turno. E così se uno stilista vuole dei modelli effemminati e delicati ecco che un po’ di trucco e una accurata selezione in fase di casting sortisce l’effetto desiderato. Capita anche poi di rivedere gli stessi modelli in chiave decisamente più aggressiva, come nel caso del backstage della sfilata Philipp Plein Primavera Estate 2020.

L’idea era probabilmente quella di rendere un backstage aggressivo, rock, quasi violento, e dobbiamo dire che makeup artists e hair stylists ce la hanno messa davvero tutta, e che in passerella l’effetto desiderato tra il pubblico degli addetti ai lavori e verso il grande pubblico è stato sicuramente ottenuto. Chi invece ha più dimestichezza con ambienti veramente ‘tosti’ avrà invece un po’ sorriso.

Ad ogni modo, la moda è spettacolo e anche questo (la recita) fa parte del mondo dello spettacolo. Come sempre il nostro fotografo era presente, ed ha immortalato questi ‘brutti ceffi’ a rischio della propria incolumità portando a casa questo reportage direttamente dal pericoloso backstage della sfilata Philipp Plein Primavera Estate 2020… appunto. Paura.

ADVERSUS