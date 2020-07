Capelli corti uomo 2020. Questi sono i tagli di capelli più trendy del momento (capelli corti!)

Aggiorna il tuo taglio di capelli corto (addirittura quasi rasati) con una frangia mini. Per essere sempre alla moda con le ultime tendenze tagli di capelli uomo per l’estate 2020.

Le tendenze capelli uomo per l’estate 2020 offrono un quadro estremamente vario. Da un lato, vediamo capelli molto più lunghi, anche fino alle spalle, dall’altro invece vediamo teste tagliate corte o addirittura quasi rasate. Le acconciature classiche che spesso hanno un wet look questa estate sono lasciate in mezzo.

Se ti piacciono i capelli corti, forse perché non chiedono molto impegno, hai bisogno di nuove idee per non cadere nel solito noioso classico taglio di capelli corti. Puoi provare con un taglio di capelli corto con una frangia mini che segue le ultime tendenze capelli uomo per l’estate 2020. Tutti i capelli sono portati in avanti e tagliati dritti alti sulla fronte.

Questo look capelli è molto moderno ed è molto facile da modellare e portare. Se hai voglia di esagerare, puoi anche tagliare i capelli e pettinarli con un sofisticato ciuffo laterale corto sul davanti. Ovviamente, i contorni di questi tipi di tagli di capelli devono assolutamente essere perfettamente curati: un collo pulito e contorni impeccabili intorno alle orecchie sono un must.

ADVERSUS