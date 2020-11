Consigli per i capelli uomo. Tendenze capelli inverno 2020 2021. 8 consigli per far crescere i capelli

Secondo le tendenze capelli uomo per l’autunno inverno 2020 2021 i tagli di capelli si allungano notevolmente. 8 consigli per far crescere i capelli e per evitare la caduta dei capelli. Per quanto possibile.

Cambi di stagione, diete severe, stress… stile di vita o importanti cambiamenti nello stile di vita. Sono tutte cause o concause per quanto riguarda la caduta dei capelli. Ereditarietà e patologie a parte. Di solito ne perdiamo da 50 a 100 al giorno. Se avete l’idea di perderne molti di più, allora parlatene con il medico, per individuare la causa di questa caduta.

In ogni caso non può mai far male prendersi cura dei capelli. Abbiamo 8 consigli per voi, per far crescere in modo sano ed ottimale i vostri capelli. D’altra parte le nuove tendenze capelli uomo lo richiedono.

8 consigli per far crescere i capelli

Mangiate sano. Il capello bello viene anche da dentro. I vostri capelli saranno contenti con i grassi Omega3 contenuti nel salmone o nel pesce azzurro ad esempio. Mangiate poi noci, e frutta secca. Sì anche alle uova e alle verdure come broccoli, cavoletti di Bruxelles e peperoni rossi per la vitamina C. Non dimenticatevi della frutta: kiwi ed agrumi sono una ottima fonte di vitamina C. Evitate diete troppo drastiche e severe. Un deficit alimentare può sicuramente causare la caduta dei capelli. Considerate degli integratori come ad esempio provitamina B5, Biotina, Zinco, e vitamina C. Anche la caffeina farebbe bene alla microcircolazione del cuoio capelluto e farebbe bene alla crescita dei capelli. Chiedete consiglio al vostro medico, o al farmacista. Evitate lo stress. Lo stress alza la produzione di adrenalina, che a sua volta causa una eccessiva produzione di acido lattico nelle ghiandole sebacee, e questo a lungo andare può facilitare la caduta dei capelli. Evitate prodotti aggressivi. Se uno shampoo fa troppa schiuma di solito è meglio evitarlo. Optate per prodotti delicati. Proteggete i capelli contro il sole. La esposizione dei capelli al sole durante l’estate può determinare una eccessiva caduta dei capelli in autunno. Dunque proteggeteli con un cappellino. Mantenete il cuoio capelluto sano. Potete ad esempio massaggiarlo con un olio specifico una volta la settimana. Un ambiente sano facilita chiaramente una crescita sana del capello. Iniezioni? Oggigiorno esistono anche tecniche a base di iniezioni a base di acido ialuronico e vitamine, per stimolare la crescita del capello. Se proprio volete, farete bene ad informarvi.

