Capelli lunghi e mossi, idee capelli uomo per l’estate 2022

Capelli lunghi e mossi, ecco uno dei trend capelli uomo più importanti e divertenti per l’estate 2022. Scopriamo insieme quali sono le idee capelli medi e lunghi per l’uomo.

Backstage Etro Primavera Estate 2022 – Photo courtesy of Etro

Arrivano i mesi caldi, e le lunghe serate all’aperto, le giornate trascorse in spiaggia o comunque sotto il sole diventano uno dei fattori che determineranno il nostro modo di vestire, ma soprattutto lo stile dei nostri tagli di capelli. Arriva il momento di pensare al nostro look per l’estate, il periodo in cui possiamo finalmente fare (più o meno) tutto quello che vogliamo. Estate significa sole, mare, capelli spettinati almeno all’apparenza, capelli lunghi e mossi.

E allora chi nei mesi scorsi si è dato da fare per far crescere i capelli adesso potrà raccogliere i frutti del lavoro invernale. Capelli lunghi e mossi, ecco uno dei trend capelli uomo più importanti e divertenti per l’estate 2022.

Backstage Etro Primavera Estate 2022 – Photo courtesy of Etro

Pubblichiamo una selezione di foto di modelli dal backstage della sfilata Etro Uomo Primavera Estate 2022, teste indiscutibilmente estive, dal chiaro look anni ’70, che potranno servire come fonte di ispirazione per chi ha il capelli medio o lungo, e adesso sta cercando di decidere cosa farci.

Backstage Etro Primavera Estate 2022 – Photo courtesy of Etro

Backstage Etro Primavera Estate 2022 – Photo courtesy of Etro

Come vedete nelle foto, il capelli deve seguire la propria texture originale, che piuttosto che contrastata va magari addirittura esaltata. Se avete i capelli mossi, o ricci, non cercate di lisciarli con il fohn o con delle creme ma rendeteli ancora più ricci con i giusti prodotti, e lasciate che prendano la piega che vogliono. L’estate è il periodo più libero dell’anno, e allora seguiamo il trend, soprattutto se tutte le tendenze capelli uomo estate 2022 parlano proprio di capelli lunghi e liberi di esprimere la propria personalità e individualità.

Backstage Etro Primavera Estate 2022 – Photo courtesy of Etro

Sfogliate la nostra galleria di foto, prendere le idee che vi servono, mostratele al vostro parrucchiere di fiducia e non fatevi deviare. L’estate 2022 – soprattutto per quanto riguarda i capelli – è l’estate della libertà assoluta. Ne avevamo bisogno.

ADVERSUS