Copia il look di Lucky Blue, un taglio ed un’acconciatura super trendy. Copia il look!

Se siete alla ricerca di un taglio trendy per l’estate 2020 perché non copiare il look capelli del top model Lucky Blue, che con un look rockabilly ci fa venire voglia di un bel taglio di capelli perfetto per l’estate 2020.

Il taglio di capelli del top model Lucky Blue Smith è super cool e completamente in linea con le ultime tendenze moda capelli uomo per l’estate 2020. Di per sé è un taglio di capelli piuttosto semplice, un taglio di capelli che il tuo parrucchiere – se ti dovesse interessare – può sicuramente realizzare. La base è un classico taglio di capelli con una lunghezza superiore più lunga e i lati leggermente più corti. Di solito con un taglio di capelli classico, i capelli sul collo sono corti e puliti, ma ecco la prima differenza: il taglio che vediamo su Lucky Blue è più lungo, e crea immediatamente una sensazione moderna.

I lati non sono nemmeno troppo corti, in particolare prestate attenzione alla forma delle basette. Sono piccoli ma importanti dettagli quello che rendono questa acconciatura fresca e trendy. Inoltre il segreto di questa acconciatura è ovviamente nella lunghezza della parte alta. Una volta che i capelli saranno cresciuti dipenderà dalle tue capacità ‘tecniche’ nel realizzare la pettinatura giusta.

Lucky Blue porta spesso una ciocca lunga sulla parte superiore della testa. A volte la pettina in puro stile rockabilly. Nella foto qui sopra puoi vedere i suoi capelli nella versione ‘wet look’, così come lo avevano pettinato per la sfilata di Emporio Armani.

Come sempre, il segreto risiede nelle proporzioni. Il punto di partenza è quindi un classico taglio di capelli ma con una parte superiore molto più lunga e capelli più lunghi anche sul collo. Il nostro consiglio: lasciate che i vostri capelli crescano bene e poi fatevi tagliare un bel modello dal tuo parrucchiere. Passare ad un taglio di capelli super cool che sia in linea con le ultime tendenze per capelli per la primavera estate 2020 è più facile di quanto possiate pensare.

ADVERSUS