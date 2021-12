Aggiungiamo qualche centimetro ai nostri capelli e trasformiamoci in – come si dice – ‘un tipo’. Quei centimetri (anche sul collo) fanno la differenza.

Foto tendenze tagli di capelli uomo 2022 – Foto Charlotte mesman

Ti sei stufato di passare inosservato e vuoi tornare a farti notare per lo stile dei tuoi capelli? Anno nuovo, capello nuovo? Sappi che è molto facile dare un look totalmente nuovo ai propri capelli. Lascia che i capelli crescano più lunghi, come ci suggeriscono le ultimissime tendenze capelli uomo per la primavera estate 2022. È facile.

Pochi centimetri di capelli fanno la differenza, lo abbiamo detto. Danno subito al tuo look capelli qualcosa di speciale. Salta l’appuntamento con il barbiere un paio di volte e stai a vedere cosa succede. Una volta che i tuoi capelli saranno un po’ più lunghi, falli tagliare ma non accorciare, segui un trend.

Presta particolare attenzione ai capelli sul collo. Puoi optare per un collo pulito, ma oggi si possono anche portare i capelli più lunghi sul retro della testa. Le tendenze capelli uomo per il 2022 lo permettono. Il capello più lungo è tornato di moda grazie alle nuove tendenze capelli per il 2022, e aggiunge davvero di nuovo qualcosa al look capelli di chiunque.

Inoltre, i capelli più lunghi possono essere pettinati in modi diversi. In queste foto potete vedere un look capelli che abbiamo visto e fotografato alla sfilata di Dolce & Gabbana per la primavera estate 2022. Questo look è vintage, con un ciuffo molto esplicito. È importante notare come la texture dei capelli sia molto controllata. È solo un’idea che ti diamo.

Se deciderai di provarci, prima lascia che i capelli crescano un po’ più lunghi. Il resto verrà naturalmente.

