Hai il coraggio di lasciare totale libertà di azione al tuo parrucchiere?

Hai il coraggio di lasciate totale libertà di azione al tuo parrucchiere? Foto sfilate Etro Uomo Estate 2022

Quando si tratta di acconciature maschili, le possibilità sono infinite – soprattutto al giorno d’oggi. Il punto di partenza per la scelta del taglio di capelli è sempre più chiaro: la tua persona (il tuo stile di vita, la personalità, la forma del viso, la struttura dei tuoi capelli). E questo non rende più facile la scelta!

È qui che entra in gioco il parrucchiere. Il ruolo del parrucchiere – oggi spesso un vero e proprio stilista dei nostri capelli – sta diventando sempre più importante. Il parrucchiere ti consiglia, ma non solo. Una nuova tendenza tra i migliori parrucchieri, e come spesso capita con le nuove tendenze capelli anche questa arriva dall’Inghilterra, è il cosiddetto “taglio istintivo”.

Il concetto è molto semplice: tu dai mano libera al tuo parrucchiere e lui o lei decide cosa fa al caso tuo. A volte il parrucchiere inizia a tagliare e l’idea per i tuoi capelli prende via via forma sotto le sue mani. C’è ovviamente un’idea dietro, perché prima che le forbici vengano messe in azione, il parrucchiere, perdonate lo stilista dei capelli – si identifica con la vostra persona.

Cosa fai di lavoro, fai molto sport, che hobby hai? In breve, il parrucchiere ti farà una serie di domande (mirate) che lo aiuteranno a farsi un’idea del tuo stile di vita e del tuo carattere. Questi sono elementi importanti che vengono presi in considerazione mentre viene elaborata l’acconciatura giusta per te.

Altri criteri sono – li abbiamo già menzionati – la consistenza dei tuoi capelli, la forma del tuo viso, ma anche il modo in cui i tuoi capelli reagiscono durante il taglio, come cadono.

Questo significa che non dobbiamo più andare dal parrucchiere con foto di tagli che ci piacciono? Sì e no. Sì, perché in questo modo il parrucchiere riesce a farsi un’immagine ancora migliore di te, e soprattutto di ciò che ti piace. Ma anche no, perché non copieremo più i tagli degli altri!

Ci affidiamo completamente al nostro parrucchiere che deciderà per noi. Questo permette di creare teste interessanti (vedi le acconciature da passerella di Etro per la Primavera Estate 2022), molto diverse dai look hipster di una volta, dove ogni parrucchiere ripeteva sempre lo stesso taglio di capelli. La personalizzazione – come risposta all’omologazione del taglio hipster – era semplicemente inevitabile e il parrucchiere diventa centrale.

Ad alcuni questo nuovo trend capelli piacerà, ma per altri potrebbe non funzionare sempre come sperato. Dipenderà dal coraggio del tuo parrucchiere e ovviamente anche dal tuo carattere.

