Hair styling uomo, tendenze capelli estate 2020. Tre teste, tre diverse acconciature con effetto bagnato. Quale scegli?

Le tendenze capelli per l’estate 2020 parlano molto di look bagnati. Quando la colonnina di mercurio sale, un taglio di capelli così ‘wet’ è… super cool.

Nelle ultime stagioni, abbiamo lavorato molto con i prodotti per capelli opachi, in termini di pettinature e tagli uomo. Abbiamo modellato i nostri capelli in modo che il prodotto fosse invisibile. Mud e cere sono stati usati per modellare i capelli ma non volevamo che si vedesse il prodotto sui capelli. Le tendenze capelli uomo per l’estate 2020 mostrano un quadro diverso.

Le acconciature dall’aspetto bagnato sono tornate di moda. Il prodotto fondamentale per dare ai tuoi capelli quell’aspetto da “ho appena finito di nuotare” è ovviamente il gel. Per i capelli corti si usa un gel leggero, per i capelli più lunghi si può usare un prodotto più forte. La condizione è che i capelli rimangano morbidi e si muovano al vento. Quindi non usare un gel di quelli che diventano duri come la roccia.

In termini di acconciatura, puoi andare in qualsiasi direzione. Se hai i capelli lisci o fini, puoi modellarli attaccati intorno alla testa, ma puoi anche dare loro movimento e spingere i capelli in una certa direzione con le dita (e con l’asciugacapelli).

Se hai i ricci, usa un prodotto speciale che li tenga sotto controllo. Un prodotto a base di olio si prende molto bene cura dei tuoi ricci e dona un aspetto brillante.

Puoi anche andare in direzioni diverse per i capelli lunghi. Puoi modellare i capelli dritti, ma puoi anche dargli una piega disordinata come l’immagine che pubblichiamo qui sopra. Sperimenta con diversi prodotti per capelli. Non utilizzare prodotti che contengono alcol. Secca i capelli, soprattutto quando stai per ore sotto al sole.

