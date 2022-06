I modelli e i loro look all’uscita dalla sfilata Uomo di Dolce & Gabbana Estate 2023

Ecco alcune immagini direttamente dall’uscita dei modelli dalla sfilata Uomo di Dolce & Gabbana per la primavera estate 2023. Idee capelli, idee di stile direttamente dalle sfilate.

Escono a piccoli gruppi, a pochi minuti dalla conclusione della sfilata Uomo di Dolce & Gabbana. Parliamo della sfilata della collezione uomo per la primavera estate 2023. Escono e come sempre sono sempre ben disposti a lasciarsi fotografare, magari mentre si accendono una sigaretta per smaltire la tensione della sfilata.

Ecco la nostra selezione di foto, una prima anticipazione degli articoli di approfondimento che dedicheremo nelle prossime settimane ai look capelli e ai look moda dei modelli. I più trendy, forse più trendy di quello che viene proposto in passerella. Uno street style ispirato ai look dei modelli. Da copiare.

