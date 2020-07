Idee tagli capelli uomo 2020. Capelli corti e lisci per l’estate

Le tendenze tagli di capelli uomo per l’estate 2020 prevedono capelli lunghi (per l’ uomo), ma non tutti hanno i capelli lunghi, e il tempo stringe. Se sei un tipo wash & go o ti piacciono i tagli corti e puliti, ecco qualche idea per te.

Negli ultimi tempi abbiamo prestato regolarmente attenzione a tagli di capelli sempre più lunghi per gli uomini. Come vogliono le tendenze capelli per l’estate 2020. Questa è la vera novità quando si tratta di tendenze capelli uomo 2020. Ma questo non significa che dovremmo tutti farci crescere i capelli lunghi. Se sei un tipo wash & go o se un taglio di capelli più lungo non ti piace proprio… sei invitato a continuare a portare i capelli corti. Le tendenze sono sempre una fonte di ispirazione, ma non un must. Nessun obbligo. Anche nel backstage della Fashion Week a Milano abbiamo visto tagli di capelli corti e puliti che potrebbero darvi qualche idea.

Se non hai tempo o voglia di dedicarti alla ‘gestione’ dei tuoi capelli, scegli un taglio di capelli quasi rasato. Tutto quello che devi fare è presentarti regolarmente dal parrucchiere (a meno che tu non sia uno di quelli che se li tagliano da soli…).

Se hai i capelli lisci puoi anche fare un taglio di capelli più lungo e modellarlo molto pulito, con una grande quantit`a di prodotto. Puoi modellare i capelli all’indietro o optare per una riga di lato. Tieni presente che i capelli portati all’ indietro (magari con una riga centrale) faranno risaltare il tuo viso – e tutti i piccoli difetti -. Una riga laterale, con o senza ciuffo, è più facile da portare.

