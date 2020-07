Il look capelli dell’estate 2020? Rockabilly look per l’uomo, capelli lunghi e tanto gel!

Hai voglia di un nuovo look per capelli? Prova questo fantastico look capelli rockabilly. e abbinalo a un outfit casual. Super cool e in linea con le ultime tendenze capelli uomo per il 2020.

Se hai i capelli lunghi, dai alla tua acconciatura un tocco rockabilly con una buona dose di gel. Le ultime tendenze capelli uomo per l’estate 2020 lo permettono. E se Dolce & Gabbana hanno scelto teste rockabilly per i loro modelli, possiamo dire a ragion veduta che c’è una tendenza. Dai un’occhiata alle foto capelli uomo che pubblichiamo in questa pagina. Le abbiamo realizzate subito dopo la sfilata del duo di stilisti.

I modelli si piacevano molto, e lo si vede, con queste acconciature rockabilly. Un look del genere è super cool, soprattutto se lo abbinerai a un abito casual a cui (apparentemente) non hai prestato particolare attenzione. Quest’ultima è, per inciso, una condizione preliminare per cavarsela bene con una cresta così esplicita. Se cerchi un look capelli super cool ma non troppo naturale, combinalo con un look moda easy.

Inoltre non c’è nulla che possa impedire di dare ai capelli la forma che vuoi, grazie all’abbondante uso di gel. Dai un bel movimento ai capelli con un pettine, e questa volta, il gel può diventare duro in modo che il mega ciuffo rimanga in posizione (di solito è meglio mantenere i capelli “morbidi” ma non in questo caso). Puoi anche scegliere un gel meno forte e una lacca per capelli, se preferisci.

ADVERSUS