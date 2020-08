Novità tendenze tagli di capelli uomo autunno inverno 2020 2021. Torna il mullet, tornano gli anni ’80 nelle tendenze capelli con uno degli elementi più iconici per quanto riguarda le acconciature maschili di quel tempo. Il mullet, quei capelli molto più lunghi che coprono il collo dietro.

E nel backstage della sfilata del brand giapponese Jieda autunno inverno 2020 2021 abbiamo visto un mullet superlungo. Lunghe ciocche di capelli, una ventina di centimetri almeno, che il nostro obiettivo non ha potuto non seguire e immortalare. Il modello era interessante, un look azzeccato, e quei capelli cosi lunghi sul collo erano interessanti, andavano fotografati.

E così lo abbiamo seguito durante il trucco, mentre si vestiva, mentre si preparava alla sfilata. Un look capelli come questo, cosi in linea con – anzi, in anticipo sulle – tendenze capelli uomo 2020 andava fotografato.

Finito lo show di Jieda, applausi per tutti, abbiamo scoperto il segreto di questo taglio di capelli che aveva attirato l’attenzione di tutti. Il mullet era finto! E la rimozione delle ciocche innestate in mezzo ai capelli veri del modello è stata un processo doloroso per il modello stesso, come potete vedere nella prima foto di questa pagina.

Per quanto riguarda il look capelli: è vero, il cosiddetto mullet è un po’ volgarotto, fa tanto hooligan inglese anni ’80, ma in un determinato contesto, portato dal modello giusto… ha qualcosa di intrigante. Come i tagli di capelli che abbiamo visto alla sfilata Ferravamo. Ma di quelli parleremo più avanti.

