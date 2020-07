Nuove tendenze capelli estate 2020 uomo. Lunghe ciocche sulla testa per un look capelli estivo

Sei in cerca di un nuovo stile capelli per l’estate 2020? Un piccolo cambiamento può già fare miracoli. Prova, ad esempio, una lunghezza sulla parte superiore della testa… più lunga.

Potresti esserti ormai abituato ad un taglio leggermente più lungo del solito, sicuramente durante il periodo di blocco molti hanno visto i propri capelli allungarsi sena poter intervenire. E allora forse è venuto il momento di fare qualcosa con questi capelli lunghi, invece di precipitarsi a farli tagliare nuovamente. A volte basta un piccolo cambiamento. Ad esempio, potresti lasciare che i capelli continuino a crescere durante il resto dell’estate, per un taglio perfettamente in linea con le nuove tendenze capelli uomo estate 2020. Leggi: capelli lunghi!

Il punto di partenza è quindi il classico taglio di capelli da uomo con i lati corti e una parte posteriore pulita e corta, ma la lunghezza superiore e libera di crescere più lunga. Così potrai modellare i capelli più lunghi in una ciocca laterale, ma anche applicare una abbondante dose di gel e creare in questo modo un look capelli bagnato allegro e giocoso che si adatta molto bene ai caldi mesi estivi.

Le basette possono essere un po’ più lunghe, ma devono assolutamente apparire pulite e ordinate. Lo stesso vale per l’attaccatura dei capelli. Inoltre, i capelli sui lati sono così corti da lasciare le orecchie libere.

Dai un’occhiata alle foto tagli di capelli che pubblichiamo in questa pagina, e lasciati ispirare per un nuovo look per capelli per l’estate 2020.

