Nuove tendenze tagli di capelli uomo 2021 2022. Questo taglio a spazzola è super cool! – Foto Charlotte Mesman

Le tendenze tagli di capelli uomo per l’inverno 2021 2022 mostrano un quadro diverso. Lo abbiamo visto subito alla sfilata di Dolce & Gabbana Uomo per l’estate 2021 2022. I tagli di capelli dei modelli spaziavano da volumi assolutamente mega con lunghezze di capelli… lunghi per arrivare ai tagli a spazzola e teste rasate.

I tagli di capelli corti uomo per l’inverno 2021 2022 sono nettamente definiti e richiedono un grooming ed uno styling perfetti. Un po’ come i look hipster di qualche anno fa, ma ancora più corti, così da ottenere quel look da bravo ragazzo che vedete nelle nostre foto dedicate a questo taglio di capelli.

Questo look per capelli corti è adatto a tutti. È un perfetto taglio di capelli wash & go, richiede poco styling ma deve essere tagliato in modo super pulito. La parte posteriore e i lati sono tagliati corti e morbidi, quindi non vediamo più lunghezze di capelli contrastanti come nel classico look hipster.

I capelli sopra la testa sono più lunghi e pettinati con un bel ciuffo di lato. Per questo potrete usare una cera, una pasta o del mud e un pettine fine con cui mettere a posto ogni capello. Una buona rasatura e basette perfettamente ripulite e avrete subito un aspetto super trendy!

Date un’occhiata alle foto tagli di capelli uomo su questa pagina. Il vostro parrucchiere saprà cosa farne. Volete vedere altri tagli di capelli corti per uomo? Cliccate qui.

