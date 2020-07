Nuove tendenze tagli di capelli uomo estate 2020. Adesso proviamo con il ciuffo!

Se vogliamo individuare una nuova tendenza capelli uomo tra le molte per l’estate 2020, possiamo dire sicuramente che i capelli rockabilly sono tornati alla grande. Ecco come copiare questo look.

Le ultime tendenze tagli di capelli uomo per l’estate 2020 offrono un numero impressionante di idee. Su molte passerelle ci siamo imbattuti nel look capelli rockabilly. Questo è un look che potete facilmente copiare a casa. Ecco come.

La base per questo look può tranquillamente essere un classico taglio di capelli. Il look rockabilly diventa moderno e in linea con le ultime tendenze capelli se il taglio di capelli è molto ben definito e pulito. Quindi: scegliete contorni puliti e basette definite. Potete anche creare questo look se i vostri capelli sono medi o lunghi fino alle spalle.

Controllate i capelli con un prodotto per lo styling e un asciugacapelli. Non usate un gel, ma piuttosto una mousse o una pomata in modo che i capelli non si induriscano. Rendete la cresta abbastanza alta ma assicuratevi che i capelli sui lati siano lisci sulla testa. Le orecchie dovrebbero rimanere libere. Chi ha le basette più lunghe, potrà modellarle in avanti, per un tocco più fashion.

Come potete vedere, le ultime tendenze capelli uomo estate 2020 prevedono anche dei lati più corti. La lunghezza superiore e i lati più corti dovrebbero fondersi bene insieme, quindi sarà fondamentale che il vostro parrucchiere di fiducia sappia bene quello che fa.

