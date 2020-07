Nuovi trend capelli maschili estate 2020. I capelli sempre più lunghi per lui

Se stiamo a sentire quello che si sarebbero inventati gli stilisti, gli uomini porteranno accessori per capelli nel prossimo autunno e inverno 2020 2021. Proprio come fanno le donne. Questa idea si basa sul quanto ci hanno fatto vedere sua alcune passerelle, come ad esempio quella di Valentino (per l’inverno 2020 2021). I modelli di Valentino portavano rametti di ciliegio intrecciati tra i capelli! Ovviamente questo trend, se trend sarà, non ci interessa, diciamolo da subito. Le tendenze capelli possono provare a dettare ciò che vogliono, ma poi le decisioni le prendiamo noi. Ci mancherebbe.

Resta però sempre il fatto che le ultime tendenze tagli di capelli per l’uomo propongono lunghezze di capelli più lunghe. Anche per l’estate 2020.

La combinazione tra uomini e capelli lunghi è ancora un po’ difficile. I capelli lunghi sono spesso associati al femminile, ma forse molto dipende da come vengono portati i capelli, e come sono tagliati. Nelle foto che pubblichiamo in questa pagina potete vedere tre look capelli lunghi ma con un aspetto forte e maschile.

Le lunghezze dei capelli arrivano fino alla mascella o poco sopra, ma sono anche molto facili da portare allo stesso tempo. Queste acconciature fanno vedere che si possono tagliare i capelli di una lunghezza, ma anche che li si possono portare più corti nella parte anteriore e più lunghi nella parte posteriore. In questo modo i capelli spuntano fuori da dietro le orecchie.

Oltre al taglio di capelli, anche l’acconciatura è molto importante. Le tendenze per l’estate 2020 mostrano in particolare molti look bagnati. O ciocche ben idratate. Usate un gel o una cera per un look bagnato. Potete anche usare una crema per capelli che dia ai capelli un aspetto ben idratato.

Date un’occhiata alle foto tagli di capelli uomo per l’estate 2020 e fatevi ispirare.

