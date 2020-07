Nuovi trend capelli uomo estate 2020. Ecco i nuovissimi tagli di capelli per lui

Se ti piace avere un taglio facile e veloce di cui non preoccuparti troppo, allora scegli un taglio di capelli super corto. Questo è uno stile wash & go di che non richiede molte attenzioni. Questo taglio di capelli è adatto soprattutto a uomini con un viso regolare.

Le tendenze tagli di capelli uomo per l’estate 2020 offrono stili diversi e originali. Puoi portare i capelli corti se ti piaccino. Ma sono permessi (anzi più che permessi) anche i capelli lunghi per gli uomini. Alla sfilata di John Richmond abbiamo visto un esempio molto interessante delle acconciature e dei tagli di capelli più cool per l’estate 2020.

Sei un tipo creativo? Allora questo look capelli molto british (oseremmo definirlo da rockstar…) potrebbe fare al caso tuo. Questo look capelli è in circolazione da varie stagioni ma non accenna a passare. È un taglio di capelli con personalità. Questi tagli sono anche molto utili per camuffare difetti del viso, anche difetti importanti (un naso troppo grosso, una fronte molto alta). A proposito, puoi anche ricorrere a questa pettinatura in modo più classico, pettinando lateralmente la frangia.

Vuoi far crescere i capelli per essere il linea con le ultime tendenze capelli uomo per l’estate 2020? Allora dovrai avere pazienza. Prima poter sfoggiare un taglio di questo tipo ci vuole un po’ di tempo, ma ne vale la pena. Con un taglio così lungo ruberai la scena ma dovrai anche renderti conto che passerai molto più tempo per curare i tuoi capelli e per lo styling. Dovrai farci l’abitudine, soprattutto all’inizio.

Dai un’occhiata alle foto capelli uomo su questa pagina (e poi istruisci il tuo parrucchiere sul nuovo taglio di capelli che avrai scelto).

