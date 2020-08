Nuovi trend capelli uomo estate 2020. Finalmente un taglio corto che sta bene a tutti

Capelli lunghi, medio lunghi, capelli corti? I tagli di capelli per l’uomo per il 2020 comprendono tutte le possibili lunghezze di capelli. Oggi vi proponiamo un bel taglio di capelli corto che sta bene a tutti.

Quando pensiamo ai tagli di capelli corti pensiamo spesso ai tagli classici da uomo con lati corti, una parte posteriore corta e una lunghezza superiore più lunga. Ma un tale taglio di capelli può anche essere un po’ troppo duro sotto certi punti di vista. La differenza tra un taglio duro ed uno trendy la fanno i giochi delle lunghezze, che non devono essere troppo estreme.

In questo taglio che vi proponiamo c’è un netto contrasto tra i lati corti / parte posteriore e la lunghezza superiore. Più forte è il contrasto, più fresco e moderno è l’aspetto. Fate solo attenzione a non finire nel taglio undercut. Le differenze di lunghezza tra i lati / parte posteriore e la parte superiore possono essere visibili, ma devono fondersi insieme senza interruzioni troppo drammatiche. Non stiamo parlando del look hipster di qualche anno fa. E nemmeno di un crop cut troppo esplicito.

Un’altra differenza con il classico taglio di capelli è che la lunghezza sulla parte superiore c’è ma non è così lunga come ad esempio quella dei cosiddetti hipster di qualche tempo fa, e addirittura più corta di quella del classico taglio medio.

Fate molta attenzione anche ai capelli sul davanti. La frangia può anche essere molto corta. Con i classici tagli corti da uomo vediamo spesso una sorta di ciuffo, ma per questo look è meglio optare per una sorta di mini frangia, che potete anche pettinare (un poco) di lato.

Infine, anche lo styling gioca un ruolo importante. Con un prodotto leggero e umido (secondo le ultime tendenze capelli per il 2020) accentuerete il look di questo taglio di capelli corto. Modellate i capelli con un prodotto opaco, per rendere questa acconciatura immediatamente classica. Date un’occhiata alle foto. Forse ci troverete qualche idea per il vostro prossimo taglio di capelli?

