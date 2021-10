I social in generale e lo street style alle sfilate ne sono pieni: grandi capigliature maschili rigorosamente riccissime. La novità più nuova? La permanente per lui…

Nuovi trend capelli uomo. Non hai i capelli ricci? Le “permanenti maschili” sono l’ultima tendenza capelli uomo direttamente da… TikTok – Foto Charlotte Mesman

Se un extraterrestre dovesse provare a farsi un’idea dei capelli uomo nel 2021, studiando lo stile dei cosiddetti influencer (maschili) alle Fashion Week, potrebbe pensare che su questo sventurato pianeta tutti nascono con i capelli ricci. Gli uomini con acconciature che si caratterizzano per una enorme quantità di riccioloni enormi stanno spuntando ovunque. Ci sono diversi motivi che aiutano a comprendere questa tendenza capelli uomo. Il primo è che nei decenni socrsi non abbiamo mai portato i ricci così a lungo come facciamo ora; anzi, seguendo le tendenze capelli inverno 2021 2022, faremo di tutto per accentuarli il più possibile.

Nuovi trend capelli uomo. Non hai i capelli ricci? Le “permanenti maschili” sono l’ultima tendenza capelli uomo direttamente da… TikTok – Foto Charlotte Mesman

Ma c’è un’altra cosa che potrebbe aiutare a capire il trend: gli influencer e gli E-boy che hanno i capelli con una texture diverse, quelli che hanno i capelli lisci per intenderci, risolvono il problema alla… radice, si fanno la permanente. Sentende la parola ‘permanente’ potreste avere la visione di vostra madre negli anni ’80, impegnata a mettersi i famosi bigodini nei capelli. Oggi però anche la permanente, soprattutto quella per l’uomo, è qualcosa di diverso. Le permanenti sembrano molto naturali. Spesso si tratta principalmente di abbellire e accentuare i ricci che già ci sono.

Gli influencer hanno ancora una volta rotto un tabù. Al giorno d’oggi, gli uomini non solo possono tingersi i capelli, ma anche fare un pensierino alla permanente. In questo caso avremo bisogno di una lunghezza di capelli leggermente più lunga per ottenere i migliori risultati. Il risultato è più naturale se avete già i vostri bei ricci o le vostre onde, ma anche chi ha i capelli naturalmente lisci potrà provarci. In tal caso potreste fare prima alcuni colpi di movimento più rilassati, e poi in una fase successiva andare fino in fondo per dei ricci più evidenti.

Nuovi trend capelli uomo. Non hai i capelli ricci? Le “permanenti maschili” sono l’ultima tendenza capelli uomo direttamente da… TikTok – Foto Charlotte Mesman

Non solo una permanente è importante per una bella chioma, ma è anche un fantastico booster di fiducia, almeno stando a sentire quello che dicono i cosiddetti… influencer.

A chi rivolgersi? Qualsiasi parrucchiere può fare una permanente, quindi non dovrete andare a cercare un parrucchiere troppo caro per fare la prova. Un parrucchiere qualsiasi va benissimo. Se può fare vostra zia, potrà fare anche voi, non temete.

Più importante sarà invece trovare un parrucchiere che abbia un buon senso dello stile quando si tratterà di tagliarli. Perché una volta che avrete i capelli ricci, questi dovranno essere tagliati bene, preferibilmente cercando di tenere i capelli più lunghi sul davanti. Tanto per essere perfettamente in linea con le ultime tendenze tagli di capelli uomo per il 2022.

ADVERSUS