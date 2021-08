Pelle rilassata? Pelle poco tonica, senza elasticità? Consigli di bellezza antiaging per lui

Nessuno è contento quando la pelle perde tonicità. Ma consolatevi, non siete soli, non siete i primi e non sarete nemmeno gli ultimi. Con il passare degli anni la pelle tende a diventare meno elastica, a perdere tono. Si tratta di un processo di invecchiamento assolutamente normale. Ma questo non significa che non possiamo cercare di ritardare il più possibile questo processo.

Altre cause della pelle poco tonica sono una perdita di peso, soprattutto quando i chili persi sono molti. I danni causati dal sole. E infine il solito vizio del fumo.

Con queste elenco di cause sarà chiaro da subito cosa dovrete, o non dovrete, fare. Niente diete troppo severe. Niente sole o almeno proteggersi sempre molto bene. E chiaramente non fumare.

Ma ci sono anche altre cose che possiamo fare:

Allenamento con i pesi . Non ve lo sareste mai aspettato, eppure l’allenamento con i pesi è ottimo per combattere la perdita di elasticità della pelle. Prima di tutto perché se la causa della perdita di elasticità è la diete, allora è sempre una buona idea abbinare dieta ed allenamento con i pesi. Più muscolo abbiamo più veloce diventa il nostro metabolismo. Ma anche perché i muscoli fungono da riempimento (sano) della pelle. Pensate alla pancia, già con degli addominali tonici avrà un aspetto sicuramente migliore.

. Non ve lo sareste mai aspettato, eppure l’allenamento con i pesi è ottimo per combattere la perdita di elasticità della pelle. Prima di tutto perché se la causa della perdita di elasticità è la diete, allora è sempre una buona idea abbinare dieta ed allenamento con i pesi. Più muscolo abbiamo più veloce diventa il nostro metabolismo. Ma anche perché i muscoli fungono da riempimento (sano) della pelle. Pensate alla pancia, già con degli addominali tonici avrà un aspetto sicuramente migliore. Creme . Più è elastica e idratata la pelle, più tonica sarà. Non occorre investire in creme specifiche e carissime a base di collagene ed elastina. Secondo gli esperti queste molecole sarebbero troppo grosse per penetrare la pelle. Sempre secondo gli esperti, una normale crema idratante sarebbe già buona. Non aspettatevi però dei miracoli, anche se a lungo andare l’aspetto della pelle sicuramente sarà migliore.

. Più è elastica e idratata la pelle, più tonica sarà. Non occorre investire in creme specifiche e carissime a base di collagene ed elastina. Secondo gli esperti queste molecole sarebbero troppo grosse per penetrare la pelle. Sempre secondo gli esperti, una normale crema idratante sarebbe già buona. Non aspettatevi però dei miracoli, anche se a lungo andare l’aspetto della pelle sicuramente sarà migliore. Mangiare bene . Diversamente da quanto potreste forse pensare, a tavole si combatte molto efficacemente la perdita di elasticità della pelle. Certi cibi stimolerebbero addirittura la produzione di collagene, ed altri processi che migliorano il tono della pelle.

Proteine (uova, pollo, tonno)

Omega3 (salmone)

Acqua (anche se qui gli esperti non sono veramente concordi)

Vitamina C e vitamina D – Un deficit di Vitamina D causerebbe la perdita di collagene da parte della pelle.

. Diversamente da quanto potreste forse pensare, a tavole si combatte molto efficacemente la perdita di elasticità della pelle. Certi cibi stimolerebbero addirittura la produzione di collagene, ed altri processi che migliorano il tono della pelle. Il collagene idrolizzato. Studi scientifici avrebbero confermato che il collagene idrolizzato, cioè una forma di collagene che viene assorbito, ha un effetto benefico sulla nostra pelle. Questo tipo di collagene lo possiamo trovare nei negozi di integratori alimentari. Per chi non vuole spendere molto, ed ha lo stomaco forte, vi segnaliamo che una ottima fonte di collagene sarebbe un brodo di… ossa.

Come vedete comunque abbiamo delle armi a disposizione per combattere la perdita di elasticità della pelle. Ricordate però che la parola chiave è la regolarità e la costanza. Non basta un pasto a base di salmone, un allenamento, un brodo a base di ossa…

In collaborazione con MARGHERITA.NET