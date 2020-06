Questa taglio di capelli potrebbe essere il tuo nuovo look capelli estate 2020? Capelli uomo 2020

Le tendenze capelli uomo per l’estate 2020 propongono ancora molti ‘wet look’. Questi look sono molto trendy, e molto facili da realizzare.

Le tendenze capelli uomo per l’estate 2020 sono sicuramente improntate ai tagli di capelli lunghi. Ma non tutti ne hanno voglia, e non tutti hanno i capelli lunghi… Un classico taglio di capelli corto può essere altrettanto trendy, e indicato per la stagione più calda dell’anno. Il taglio di capelli corto classico significa – come negli ultimi tempi già abbiamo visto dappertutto – un taglio con una lunghezza superiore più lunga, lati corti e una parte posteriore corta. Questa taglio sta bene praticamente a tutti. È un taglio senza troppi fronzoli, con basette ordinate e un’attaccatura pulita.

Ma è anche possibile personalizzare questo taglio, con dei piccoli accorgimenti. Ad esempio, si possono lasciare le basette un po’ più lunghe come i modelli in queste foto. Si può anche lasciare un filo di barba, ma vi ricordiamo che almeno per l’estate 2020 le guance sbarbate sono molto di tendenza.

E ovviamente i capelli possono essere pettinati e modellati in molti modi. Per l’estate, un wet look è sempre molto adatto (i look capelli con gel sono una tendenza super per l’estate 2020). Rendetevi la vita più semplice. Pettinate i capelli con abbondante gel, senza riga in mezzo, tutti all’indietro per un look retrò alla moda. Se i vostri capelli nella parte alta sono piuttosto lunghi, potete farci un’onda, usando una spazzola rotonda. Questo piccolo accorgimenti di stile dà una sensazione vintage che è super cool e molto in linea con le tendenze capelli del momento.

Date un’occhiata alle foto. Sarà questo il vostro nuovo look per capelli l’estate 2020?

ADVERSUS