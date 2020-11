Tagli di capelli e colori di capelli uomo 2020. Avresti il coraggio di decolorare i tuoi capelli?

Ti sei stufato del tuo solito look, e stai cercando qualcosa che ti distingua dalla massa? Hai voglia di un look radicalmente nuovo per la nuova stagione? Allora perché non sperimentare con un look capelli decolorato?

Ti sei stufato del tuo solito look, e stai cercando qualcosa che ti distingua dalla massa? Hai voglia di un look radicalmente nuovo per la nuova stagione? Allora perché non sperimentare con un look capelli decolorato? Le tendenze capelli uomo per l’autunno inverno 2020 2021 lo permettono, anche gli uomini possono provarci.

Per tutta la stagione autunno inverno 2020 2021 la moda sarà nuovamente dominata dagli anni ’80. E gli anni ‘80 tornano ovviamente anche nelle tendenze capelli per l’autunno inverno 2020 2021. Sempre più spesso vediamo tagli di capelli e colori di capelli che si ispirano alle star di quell’epoca. Sono tornati i “ciuffi” sbiancati in puro stile David Bowie e Rod Stewart. Ma una testa completamente decolorata senza nessun accenno di ricrescita è molto trendy (anche se ovviamente non sfuggirai alla crescita a lungo termine e dovrai ritoccarli regolarmente).

Guarda le foto capelli che pubblichiamo su questa pagina. Abbiamo scelto tre acconciature da uomo, tre look totalmente biondi dai quali prendere qualche idea. Sono tre stili completamente diversi tra di loro che dimostrano che è possibile avvicinare questo look capelli in molti modi diversi. Con un taglio di capelli liscio e pulito ottierrai un look moderno. Con un po’ di movimento (e magari anche con un po’ di ricrescita scura…) otterrai una testa anni Ottanta.

Suggerimento: combina i capelli decolorati con sopracciglia folte e scure per un look fresco e maschile.

ADVERSUS