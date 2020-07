Tagli di capelli uomo 2020. Stempiatura alta? Attento a questi tagli di capelli

Invece di continuare a studiare allo specchio quell’attaccatura alta e le stempiature che sembrano aumentare, lasciati consigliare dal tuo parrucchiere e chiedi un taglio di capelli adatto, per nascondere il problema. Un classico taglio di capelli da uomo che segua le tendenze capelli per il 2020 (in cui i lati e la parte posteriore dei capelli sono piuttosto corti e la lunghezza dei capelli sulla parte superiore della testa è molto più lunga) offre buone soluzioni al problema. In questo caso, anche le pettinature con notevoli differenze di lunghezza tra la lunga lunghezza superiore e il resto dei capelli giocano a tuo vantaggio. Dando uno stile alla lunga lunghezza superiore, tirandola in avanti, la linea dell’attaccatura dei capelli diventa meno evidente. Sul davanti possiamo far cadere una ciocca di capelli, ma anche una frangia corta, perfettamente in linea con le tendenze capelli uomo per il 2020.

Un altro modo per distogliere l’attenzione da un capello un po’ troppo sottile e un’attaccatura sfuggente è un cosiddetto buzz cut, a spazzola. Il contrasto tra le stempiature e l’attaccatura dei capelli diventa molto meno evidente rispetto a un taglio di capelli più lungo. Se scegli poi di dare ai capelli (sì, colore per i capelli) un colore che si adatta perfettamente al colore della tua pelle, quelle stempiature sono quasi impossibili da vedere.

Un’altra soluzione è accettare e forse addirittura accentuare l’attaccatura alta e le stempiature. Rendere il tuo look capelli personalizzato, dare alla tua testa personalità e carattere.

Riassumiamo le cose da fare e da non fare:

Fare. Per camuffare una attaccatura alta e le stempiature, scegli una lunga lunghezza sulla parte alta dei capelli (un classico taglio di capelli) o un taglio a spazzola (capelli cortissimi, buzz cut).

Non fare. Non tirare i capelli all'indietro o raccoglierli in un ciuffo… a meno che tu non sia così sicuro di te stesso da voler proporre attaccatura alta e stempiature come una tua caratteristica distintiva, e portarle – giustamente – con stile e disinvoltura.

