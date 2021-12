Tagli di capelli uomo 2022, foto e trend capelli uomo. Nuove idee per la vostra testa!

Tagli di capelli da uomo corti, facili e in linea con i nuovi trend tagli di capelli. Guarda i tagli dei modelli, prendi qualche idea, mostra le foto al tuo parrucchiere di fiducia.

Foto tendenze tagli di capelli uomo 2022 – Foto Charlotte mesman

Bene, eccoci ancora una volta alla ricerca di nuove idee per il nostro taglio di capelli. In questo articolo prendiamo in considerazione i tagli dei modelli visti all’uscita dalle sfilate della Milano Fashion Week, una serie fotografica dedicata alle acconciature maschili per il 2022. Possiamo già pensarci.

Prima di tutto, segnaliamo un ritorno al cosiddetto taglio di capelli maschile classico: capelli più lunghi in alto con i lati più corti e una parte posteriore corta. La regola principale qui è che la originale struttura dei capelli – ricci, lisci o mossi – dovrebbe essere la guida. La pettinatura dovrebbe essere in armonia con il movimento naturale dei capelli. Lo si vede molto chiaramente nelle acconciature maschili che abbiamo visto durante le settimane della moda per la primavera estate 2022.

Colpiscono – nelle acconciature corte – i tagli scalati. Danno ai capelli un tocco moderno. Le orecchie e il collo sono molto puliti, il che conferisce un aspetto pulito e fresco.

Anche lo styling dei capelli richiede attenzione. Sperimentate con una riga laterale piuttosto bassa. Così facendo potrete dare volume extra alla parte superiore della testa. Il taglio di capelli di distinguerà per una personalità più originale.

Se ne avrete il coraggio, potreste anche optare per una frangia corta e sfilacciata. Questi tagli stanno bene soprattutto a chi ha i capelli lisci. È una scelta audace, ma ricordate che sono solo capelli, e i capelli ricresceranno!

Se avete i capelli ricci, mostrateli in modo naturale. Non cercate di lisciarli pettinandoli piatti ma lavorateli con una mousse e con le dita per accentuare i movimenti dei capelli.

Date un’occhiata alle foto dei tagli di capelli che pubblichiamo su questa pagina e prendete delle nuove idee per il vostro look capelli per il 2022.

