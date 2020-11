Tagli di capelli uomo inverno 2020 2021. Questa lunghezza di capelli è il “nuovo standard”

Gli hair stylist nei backstage delle sfilate lo spiegano già da un paio di anni: le lunghezze dei capelli per gli uomini si stanno allungando. Questo vale anche per le tendenze tagli di capelli uomo per l’autunno inverno 2020 2021. Lentamente ma inesorabilmente, questa tendenza sta iniziando a farsi strada. Non devi essere il cantante di una rock band per presentarti con un tagli di capelli lunghi che incorniciano il collo. Date un’occhiata a queste foto tagli di capelli uomo. Un taglio di capelli a mezza lunghezza può anche sembrare “classico”. Basta che sia tagliato bene.

L’acconciatura che vedete nelle nostre foto è abbastanza semplice. I capelli sono più lunghi nella parte posteriore del collo; le ciocche intorno al viso sono più corte. In cima alla testa potete far tagliare lunghi strati in modo che ci sia più movimento nei capelli.

Questo taglio di capelli offre molte possibilità in termini di styling. Potete portare i capelli in una piccola coda di cavallo, ma anche lavorarli con prodotti per lo styling dei capelli. E applicare un prodotto opaco e poi modellare i capelli con le dita. Oppure potete optare per un gel umido. Anche qui potete andare in tutte le direzioni. Magari applicando il gel solo sulle radici dei capelli o alle estremità. Insomma, fate andare la vostra creatività!

L’unico problema che potete incontrare con questa acconciatura è la fase di passaggio tra il capello corto e quello medio o lungo. Alcuni signori hanno fatto buon uso della recente chiusura dei saloni di parrucchiere per superare questa ‘fase critica’. Il modo migliore per raggiungere la lunghezza desiderata è quello di smette di andare dal parrucchiere, anche quando non i sopportate più o pensate che una spuntatine potrebbe aiutarvi. Se site ancora nella “fase di crescita”, il nostro consiglio è: andate avanti!

