Tagli di capelli uomo inverno 2021. Tagli di capelli strani, o peggio. Ma gli anni Ottanta torneranno davvero?

Certo, gli anni Ottanta sono stati un’epoca fantastica. Basti pensare alla rivoluzione musicale di quegli anni, ma anche le tendenze moda e capelli erano molto esplicite, per non dire altro. Non tutto quello che arriva dagli anni 80 è bello, basti pensare alle acconciature maschili dell’epoca. Quei capelli lunghi di dietro! E purtroppo qua e là rivediamo quei ‘tappetini per il collo’ tornare nella moda capelli uomo per l’inverno 2020 2021… come dire: al peggio non c’è mai fine. O anche: a volte ritornano…

In termini di acconciature maschili per l’autunno inverno 2020 2021, stiamo vedendo cose piuttosto assurde. I tagli di capelli si allungano e questo non ha nulla a che fare con l’epidemia di Covid e la chiusura dei saloni di parrucchiere, perché questa tendenza era iniziata già prima di allora. Queste lunghezze più… lunghe, combinate con le influenze della moda degli anni Ottanta potrebbero aver spinto gli hair stylist verso i tagli di capelli “impossibili” che vedete pubblicate su questa pagina.

E poi i ricci lunghi, una forma (in)volontaria di umorismo, perché il lettore attento avrà visto che il modello indossa la maglietta (volutamente, speriamo per lo stilista) al contrario.

Ma anche gli altri due tagli di capelli in stile Michael Jackson e Gullit lasciano davvero il tempo che trovano, e non ci fanno venire voglia di copiarli. Date un’occhiata alle foto tagli di capelli uomo e fateci sopra una riflessione.

