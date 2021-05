Tagli di capelli uomo. Le tendenze capelli 2021 per lui: grandi volumi, ma anche tagli corti e freschi

Le tendenze capelli per la primavera estate 2021 per l’uomo propongono grandi volumi (more is more) ma anche una controtendenze. Il cosiddetto taglio ‘crop’ è altrettanto cool

Tendenze tagli di capelli uomo estate 2021. Tagli corti (vedete la foto in mezzo). Photo Courtesy of Toni&Guy

Tendenze tagli di capelli uomo estate 2021. Grandi volumi con un twist rock – Photo Courtesy of Toni&Guy

Le lunghezze dei tagli di capelli per l’uomo si sono… allungate, e i volumi sono sempre più grandi. Tutto gira intorno a volumi, movimenti, ricci ma vediamo anche una controtendenza, il cosiddetto crop cut. Ne parliamo con Fabrizio Palmieri, Creative Director di Toni&Guy Italia che ci spiega come il classico taglio corto viene proposto per l’estate 2021.

Questo tipo di classico crop è molto richiesto e ricercato in questo momento. È molto adatto a chi ha i capelli folti, in modo da poter giocare con la tessitura sopra la testa

Per il crop cut proposto da Toni&Guy per l’estate 2021 l’ispirazione viene dal taglio di capelli dell’attore Jake Gyllenhaal nel film Southpow in cui interpreta un pugile. Infatti il taglio corto ha una ispirazione leggermente militaresca, un aspetto forte, combattivo ma al tempo stesso è anche un po’ arrotondato. La forma stondata ammorbidisce questo taglio un po’ severo. Questo tipo di classico crop è molto richiesto e ricercato in questo momento. È molto adatto a chi ha i capelli folti, in modo da poter giocare con la tessitura sopra la testa. Si possono creare dei volumi e delle trame interessanti, sempre un po’ morbidi, ma anche audaci e particolari.

Con l’aiuto dei prodotti styling potrete poi crearci vari look. Un buon taglio di capelli è sempre la base per il successo del vostro look, un must have imprescindibile. Ricordatelo.

