Tagli di capelli uomo, le tendenze 2021: avete i capelli ricci? Beati voi!

Avete i capelli ricci? Allora sfoggiate una acconciatura maxi per essere in linea con le nuove tendenze capelli uomo 2021. Ecco come…

Il più grande ‘peccato’ per quanto riguarda le nuove tendenze capelli uomo 2021? Andare contro natura! Nelle tendenze capelli uomo per la primavera estate 2021 tutto gira intorno alla texture dei capelli. In altre parole: se i vostri capelli sono lisci optate per un taglio che valorizzi questa vostra caratteristica, se avete invece i capelli ricci… fateli vedere!

I ricci sono più che mai di tendenza. Se la natura vi ha fornito un capello riccio lasciatelo crescere, optate però anche per un taglio che sia in grado di accentuare e valorizzare al massimo i ricci.

Potete pensare ad un taglio di capelli più lungo, con lunghezze sulla nuca e intorno alle orecchie. Ma al tempo stesso lavorerete anche sulla parte superiore, creando tanta massa sopra la testa.

Ovviamente poi queste teste vanno tenute sotto controllo con dei prodotti per capelli specifici, per curarli e tenerli al loro posto. Potete portare tutti i capelli in avanti, ma anche di lato con un ciuffo, o tutti all’indietro.

Qualsiasi cosa facciate, è fondamentale che il capello sia stato tagliato bene. Il taglio è sempre la base per ogni testa ben riuscita, e questo vale anche e forse soprattutto per queste teste piene di ricci in formato maxi.

Guardate le foto, fatevi ispirare.

