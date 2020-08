Un taglio di capelli per l’autunno? Tendenze capelli uomo autunno inverno 2020 2021. Un’idea per te?

L’undercut è fuori moda. Lo diciamo già da un po’ di tempo. E poi improvvisamente torna di moda. Le tendenze capelli uomo per l’inverno 2020 2021 sono molto interessanti…

Le tendenze capelli uomo per l’autunno inverno 2020 2021 offrono un gran numero di acconciature e idee nuove, vecchie, diverse. Un undercut in stile “hipster” non fa parte del pacchetto tendenze, ma un taglio undercut con un tocco british anni Settanta è super cool. Date un’occhiata alle foto tagli di capelli che pubblichiamo su questa pagina.

Questo taglio è così esplicito che quasi parla da solo, ma guardiamolo meglio. Sulla parte alta della testa, i capelli sono tagliati a strati lunghi e pettinati verso avanti. Verso la parte posteriore, la lunghezza dei capelli lunghi sfuma e i capelli diventano corti con un collo super corto e pulito. La parte superiore lunga e la parte posteriore corta si fondono così gradualmente l’una nell’altra. La differenza di lunghezza è maggiore sui lati, ma anche qui l’idea è che le differenze di lunghezza siano abbastanza morbide.

Le ciocche dei capelli anteriori sono le più lunghe – cadono in avanti fino quasi alle sopracciglia – e c’è un netto contrasto tra la lunghezza anteriore lunga e i lati corti. I capelli intorno alle orecchie sono molto corti e il contorno – se optate per questo taglio – dovrebbe essere molto pulito e ben curato. Il grooming è molto importante per questa acconciatura.

È un’acconciatura audace, siamo d’accordo. Ma se sei il tipo adatto e ne hai voglia, allora provala.

