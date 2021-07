Tendenze capelli 2021. Ecco i tagli di capelli uomo più trendy per l’estate 2021!

Tendenze tagli di capelli uomo estate 2021. Foto Charlotte Mesman

Gli uomini sanno ormai come muoversi quando si tratta di moda e tendenze tagli di capelli. Sono finiti i giorni in cui si mettevano semplicemente un po’ di gel nei capelli e si davano rapidamente una spazzolata prima di uscire di casa. Soprattutto in termini di tendenze tagli di capelli uomo, molto è cambiato negli ultimi anni.

L’aspetto hipster richiedeva un lavoro di precisione e un’estrema attenzione allo styling dei capelli, ed ha reso gli uomini più “consapevoli dei loro capelli”, ma i tagli erano modellati in modo troppo omologato, erano tutti più o meno uguali.

Ma poi (forse proprio come reazione all’omologazione) è seguito un enorme revival e una doverosa rivalutazione del vero lavoro di taglio. L’artigianalità del parrucchiere è tornata centrale, viene nuovamente apprezzata. Questa tendenza tagli di capelli per l’uomo è andata di pari passo con i capelli più lunghi, e lo abbiamo visto abbondantemente soprattutto alle sfilate uomo più recenti. Se mettiamo insieme tutti questi elementi otteniamo le acconciature uniche, quasi scolpite che abbiamo visto in testa ai modelli durante la settimana della moda maschile nel giugno 2021 a Milano.

Influencer, Tiktokker ma anche le modelle sulle passerelle per l’estate 2022 hanno rubato la scena con le loro acconciature originali, dai tagli e dai volumi più imponenti. Le textures dei capelli, come riccioli e onde sono estremamente diffuse e valorizzate in styling voluminosi con il ‘centro di gravità’ che adesso si è spostato sulla parte anteriore.

Le acconciature sono perfette fino nei minimi dettagli e anche lo styling è curato al massimo. I modelli che vedete nelle nostre foto dedicate ai tagli di capelli di tendenza del momento devono essersi davvero dati da fare con gli asciugacapelli (o magari i loro hair stylists). Eccome!

Date un’occhiata alle foto tagli di capelli uomo che pubblichiamo su questa pagina. Non sono fantastiche queste acconciature?

